FORM logo

FORM hind(FORM)

1 FORM/USD reaalajas hind:

$3.7501
$3.7501
+0.32%1D
USD
FORM (FORM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:11:23 (UTC+8)

FORM (FORM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.6695
$ 3.6695
24 h madal
$ 3.7828
$ 3.7828
24 h kõrge

$ 3.6695
$ 3.6695

$ 3.7828
$ 3.7828

$ 4.190275115870975
$ 4.190275115870975

$ 0.14300383150589102
$ 0.14300383150589102

+0.27%

+0.32%

-4.64%

-4.64%

FORM (FORM) reaalajas hind on $ 3.7501. Viimase 24 tunni jooksul FORM kaubeldud madalaim $ 3.6695 ja kõrgeim $ 3.7828 näitab aktiivset turu volatiivsust. FORMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.190275115870975 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14300383150589102.

Lüliajalise tootluse osas on FORM muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel -4.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FORM (FORM) – turuteave

No.64

$ 1.43B
$ 1.43B

$ 61.62K
$ 61.62K

$ 2.18B
$ 2.18B

381.87M
381.87M

580,000,000
580,000,000

572,301,922.0959299
572,301,922.0959299

65.83%

0.03%

BSC

FORM praegune turukapitalisatsioon on $ 1.43B $ 61.62K 24 tunnise kauplemismahuga. FORM ringlev varu on 381.87M, mille koguvaru on 572301922.0959299. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.18B.

FORM (FORM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FORM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.011962+0.32%
30 päeva$ +0.3194+9.31%
60 päeva$ +1.2203+48.23%
90 päeva$ +1.1721+45.46%
FORM Hinnamuutus täna

Täna registreeris FORM muutuse $ +0.011962 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FORM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.3194 (+9.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FORM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FORM $ +1.2203 (+48.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FORM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.1721 (+45.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FORM (FORM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FORM hinnaajaloo lehte.

Mis on FORM (FORM)

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

FORM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FORM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FORM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FORM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FORM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FORM hinna ennustus (USD)

Kui palju on FORM (FORM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FORM (FORM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FORM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FORM hinna ennustust kohe!

FORM (FORM) tokenoomika

FORM (FORM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FORM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FORM (FORM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FORM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FORM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FORM kohalike valuutade suhtes

FORM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FORM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse FORM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FORM kohta

Kui palju on FORM (FORM) tänapäeval väärt?
Reaalajas FORM hind USD on 3.7501 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FORM/USD hind?
Praegune hind FORM/USD on $ 3.7501. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FORM turukapitalisatsioon?
FORM turukapitalisatsioon on $ 1.43B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FORM ringlev varu?
FORM ringlev varu on 381.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FORM (ATH) hind?
FORM saavutab ATH hinna summas 4.190275115870975 USD.
Mis oli kõigi aegade FORM madalaim (ATL) hind?
FORM nägi ATL hinda summas 0.14300383150589102 USD.
Milline on FORM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FORM kauplemismaht on $ 61.62K USD.
Kas FORM sel aastal kõrgemale ka suundub?
FORM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FORM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:11:23 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FORM/USD kalkulaator

Summa

FORM
FORM
USD
USD

1 FORM = 3.7501 USD

Kauplemine: FORM

FORMUSDT
$3.7501
$3.7501
+0.21%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu