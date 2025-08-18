FORM (FORM) reaalajas hind on $ 3.7501. Viimase 24 tunni jooksul FORM kaubeldud madalaim $ 3.6695 ja kõrgeim $ 3.7828 näitab aktiivset turu volatiivsust. FORMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.190275115870975 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14300383150589102.
Lüliajalise tootluse osas on FORM muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel -4.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FORM (FORM) – turuteave
FORM praegune turukapitalisatsioon on $ 1.43B$ 61.62K 24 tunnise kauplemismahuga. FORM ringlev varu on 381.87M, mille koguvaru on 572301922.0959299. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.18B.
FORM (FORM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FORM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.011962
+0.32%
30 päeva
$ +0.3194
+9.31%
60 päeva
$ +1.2203
+48.23%
90 päeva
$ +1.1721
+45.46%
FORM Hinnamuutus täna
Täna registreeris FORM muutuse $ +0.011962 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FORM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.3194 (+9.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FORM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FORM $ +1.2203 (+48.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FORM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.1721 (+45.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FORM (FORM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX
FORM (FORM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FORM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FORM (FORM) ostujuhend
