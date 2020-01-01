Roaring Kitty (ROAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Roaring Kitty (ROAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Roaring Kitty (ROAR) teave MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC? Ametlik veebisait: https://ogroaringkitty.com Valge raamat: https://ogroaringkitty.com/roaring-kitty-empowering-the-community-in-decentralized-finance/ Ostke ROAR kohe!

Roaring Kitty (ROAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Roaring Kitty (ROAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01512515 $ 0.01512515 $ 0.01512515 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00574729 $ 0.00574729 $ 0.00574729 Lisateave Roaring Kitty (ROAR) hinna kohta

Roaring Kitty (ROAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Roaring Kitty (ROAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROAR tokeni tokenoomikat, avastage ROAR tokeni reaalajas hinda!

ROAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROAR võiks suunduda? Meie ROAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROAR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!