Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

Cookie DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida COOKIE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cookie DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cookie DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cookie DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cookie DAO (COOKIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cookie DAO (COOKIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cookie DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cookie DAO hinna ennustust kohe!

Cookie DAO (COOKIE) tokenoomika

Cookie DAO (COOKIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COOKIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cookie DAO (COOKIE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cookie DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cookie DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COOKIE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cookie DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cookie DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cookie DAO kohta Kui palju on Cookie DAO (COOKIE) tänapäeval väärt? Reaalajas COOKIE hind USD on 0.15085 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COOKIE/USD hind? $ 0.15085 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COOKIE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cookie DAO turukapitalisatsioon? COOKIE turukapitalisatsioon on $ 89.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COOKIE ringlev varu? COOKIE ringlev varu on 591.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COOKIE (ATH) hind? COOKIE saavutab ATH hinna summas 0.7651890453845342 USD . Mis oli kõigi aegade COOKIE madalaim (ATL) hind? COOKIE nägi ATL hinda summas 0.02001704075014387 USD . Milline on COOKIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COOKIE kauplemismaht on $ 1.12M USD . Kas COOKIE sel aastal kõrgemale ka suundub? COOKIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COOKIE hinna ennustust

