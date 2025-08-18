Cookie DAO (COOKIE) reaalajas hind on $ 0.15085. Viimase 24 tunni jooksul COOKIE kaubeldud madalaim $ 0.14126 ja kõrgeim $ 0.15094 näitab aktiivset turu volatiivsust. COOKIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7651890453845342 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02001704075014387.
Lüliajalise tootluse osas on COOKIE muutunud +1.45% viimase tunni jooksul, +0.27% 24 tunni vältel -1.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cookie DAO (COOKIE) – turuteave
Cookie DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 89.30M$ 1.12M 24 tunnise kauplemismahuga. COOKIE ringlev varu on 591.96M, mille koguvaru on 999930153. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 150.85M.
Cookie DAO (COOKIE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cookie DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0004062
+0.27%
30 päeva
$ -0.04734
-23.89%
60 päeva
$ -0.0298
-16.50%
90 päeva
$ -0.00024
-0.16%
Cookie DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris COOKIE muutuse $ +0.0004062 (+0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cookie DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.04734 (-23.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cookie DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COOKIE $ -0.0298 (-16.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cookie DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00024 (-0.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cookie DAO (COOKIE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time.
Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs.
Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.
Cookie DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida COOKIE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Cookie DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cookie DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Cookie DAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cookie DAO (COOKIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cookie DAO (COOKIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cookie DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cookie DAO (COOKIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COOKIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cookie DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.