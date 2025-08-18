Rohkem infot PHA

Phala hind(PHA)

1 PHA/USD reaalajas hind:

$0.11147
$0.11147$0.11147
-2.59%1D
USD
Phala (PHA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:06:32 (UTC+8)

Phala (PHA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.10685
$ 0.10685$ 0.10685
24 h madal
$ 0.11686
$ 0.11686$ 0.11686
24 h kõrge

$ 0.10685
$ 0.10685$ 0.10685

$ 0.11686
$ 0.11686$ 0.11686

$ 1.40939628
$ 1.40939628$ 1.40939628

$ 0.07072015218418083
$ 0.07072015218418083$ 0.07072015218418083

-0.58%

-2.59%

-0.07%

-0.07%

Phala (PHA) reaalajas hind on $ 0.1114. Viimase 24 tunni jooksul PHA kaubeldud madalaim $ 0.10685 ja kõrgeim $ 0.11686 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.40939628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07072015218418083.

Lüliajalise tootluse osas on PHA muutunud -0.58% viimase tunni jooksul, -2.59% 24 tunni vältel -0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Phala (PHA) – turuteave

No.416

$ 89.89M
$ 89.89M$ 89.89M

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

$ 111.40M
$ 111.40M$ 111.40M

806.94M
806.94M 806.94M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2019-09-01 00:00:00

ETH

Phala praegune turukapitalisatsioon on $ 89.89M $ 2.07M 24 tunnise kauplemismahuga. PHA ringlev varu on 806.94M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Phala (PHA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Phala tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0029638-2.59%
30 päeva$ -0.00537-4.60%
60 päeva$ +0.01305+13.26%
90 päeva$ -0.01616-12.67%
Phala Hinnamuutus täna

Täna registreeris PHA muutuse $ -0.0029638 (-2.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Phala 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00537 (-4.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Phala 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PHA $ +0.01305 (+13.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Phala 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01616 (-12.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Phala (PHA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Phala hinnaajaloo lehte.

Mis on Phala (PHA)

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Phala on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Phala investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PHA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Phala kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Phala ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Phala hinna ennustus (USD)

Kui palju on Phala (PHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phala (PHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phala nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Phala hinna ennustust kohe!

Phala (PHA) tokenoomika

Phala (PHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Phala (PHA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Phala osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Phala osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PHA kohalike valuutade suhtes

1 Phala(PHA)/VND
2,931.491
1 Phala(PHA)/AUD
A$0.170442
1 Phala(PHA)/GBP
0.081322
1 Phala(PHA)/EUR
0.09469
1 Phala(PHA)/USD
$0.1114
1 Phala(PHA)/MYR
RM0.468994
1 Phala(PHA)/TRY
4.544006
1 Phala(PHA)/JPY
¥16.3758
1 Phala(PHA)/ARS
ARS$144.299762
1 Phala(PHA)/RUB
8.87301
1 Phala(PHA)/INR
9.748614
1 Phala(PHA)/IDR
Rp1,796.773942
1 Phala(PHA)/KRW
154.721232
1 Phala(PHA)/PHP
6.29967
1 Phala(PHA)/EGP
￡E.5.371708
1 Phala(PHA)/BRL
R$0.60156
1 Phala(PHA)/CAD
C$0.153732
1 Phala(PHA)/BDT
13.528416
1 Phala(PHA)/NGN
170.858636
1 Phala(PHA)/UAH
4.590794
1 Phala(PHA)/VES
Bs15.039
1 Phala(PHA)/CLP
$107.3896
1 Phala(PHA)/PKR
Rs31.557392
1 Phala(PHA)/KZT
60.313074
1 Phala(PHA)/THB
฿3.604904
1 Phala(PHA)/TWD
NT$3.345342
1 Phala(PHA)/AED
د.إ0.408838
1 Phala(PHA)/CHF
Fr0.08912
1 Phala(PHA)/HKD
HK$0.871148
1 Phala(PHA)/AMD
֏42.583764
1 Phala(PHA)/MAD
.د.م1.001486
1 Phala(PHA)/MXN
$2.086522
1 Phala(PHA)/PLN
0.404382
1 Phala(PHA)/RON
лв0.481248
1 Phala(PHA)/SEK
kr1.061642
1 Phala(PHA)/BGN
лв0.186038
1 Phala(PHA)/HUF
Ft37.584132
1 Phala(PHA)/CZK
2.329374
1 Phala(PHA)/KWD
د.ك0.033977
1 Phala(PHA)/ILS
0.375418
1 Phala(PHA)/NOK
kr1.131824
1 Phala(PHA)/NZD
$0.187152

Phala ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Phala võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Phala ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Phala kohta

Kui palju on Phala (PHA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PHA hind USD on 0.1114 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PHA/USD hind?
Praegune hind PHA/USD on $ 0.1114. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Phala turukapitalisatsioon?
PHA turukapitalisatsioon on $ 89.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PHA ringlev varu?
PHA ringlev varu on 806.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHA (ATH) hind?
PHA saavutab ATH hinna summas 1.40939628 USD.
Mis oli kõigi aegade PHA madalaim (ATL) hind?
PHA nägi ATL hinda summas 0.07072015218418083 USD.
Milline on PHA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PHA kauplemismaht on $ 2.07M USD.
Kas PHA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:06:32 (UTC+8)

Phala (PHA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Kauplemine: PHA

PHAUSDT
$0.11147
-2.62%

