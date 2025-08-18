Phala (PHA) reaalajas hind on $ 0.1114. Viimase 24 tunni jooksul PHA kaubeldud madalaim $ 0.10685 ja kõrgeim $ 0.11686 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.40939628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07072015218418083.
Lüliajalise tootluse osas on PHA muutunud -0.58% viimase tunni jooksul, -2.59% 24 tunni vältel -0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Phala (PHA) – turuteave
No.416
$ 89.89M
$ 2.07M
$ 111.40M
806.94M
1,000,000,000
2019-09-01 00:00:00
ETH
Phala praegune turukapitalisatsioon on $ 89.89M$ 2.07M 24 tunnise kauplemismahuga. PHA ringlev varu on 806.94M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Phala (PHA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Phala tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0029638
-2.59%
30 päeva
$ -0.00537
-4.60%
60 päeva
$ +0.01305
+13.26%
90 päeva
$ -0.01616
-12.67%
Phala Hinnamuutus täna
Täna registreeris PHA muutuse $ -0.0029638 (-2.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Phala 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00537 (-4.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Phala 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PHA $ +0.01305 (+13.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Phala 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01616 (-12.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Phala (PHA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud.
By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.
Phala on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PHA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Phala ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Phala hinna ennustus (USD)
Kui palju on Phala (PHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Phala (PHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Phala nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Phala (PHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Phala (PHA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Phala osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Phala osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
