Rohkem infot PERC

PERC Hinnainfo

PERC Ametlik veebisait

PERC Tokenoomika

PERC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Perion logo

Perion hind (PERC)

Loendis mitteolevad

1 PERC/USD reaalajas hind:

$0.01686003
$0.01686003$0.01686003
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Perion (PERC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:16:25 (UTC+8)

Perion (PERC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01634768
$ 0.01634768$ 0.01634768
24 h madal
$ 0.01819006
$ 0.01819006$ 0.01819006
24 h kõrge

$ 0.01634768
$ 0.01634768$ 0.01634768

$ 0.01819006
$ 0.01819006$ 0.01819006

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 0.00676314
$ 0.00676314$ 0.00676314

+1.35%

+0.08%

+8.81%

+8.81%

Perion (PERC) reaalajas hind on $0.01686003. Viimase 24 tunni jooksul PERC kaubeldud madalaim $ 0.01634768 ja kõrgeim $ 0.01819006 näitab aktiivset turu volatiivsust. PERCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.15 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00676314.

Lüliajalise tootluse osas on PERC muutunud +1.35% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +8.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Perion (PERC) – turuteave

$ 664.42K
$ 664.42K$ 664.42K

--
----

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

39.41M
39.41M 39.41M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Perion praegune turukapitalisatsioon on $ 664.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PERC ringlev varu on 39.41M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.69M.

Perion (PERC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Perion ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Perion ja USD hinnamuutus $ +0.0001930911.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Perion ja USD hinnamuutus $ +0.0134643525.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Perion ja USD hinnamuutus $ +0.00405407058057583.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.08%
30 päeva$ +0.0001930911+1.15%
60 päeva$ +0.0134643525+79.86%
90 päeva$ +0.00405407058057583+31.66%

Mis on Perion (PERC)

Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Perion (PERC) allikas

Ametlik veebisait

Perion hinna ennustus (USD)

Kui palju on Perion (PERC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Perion (PERC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Perion nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Perion hinna ennustust kohe!

PERC kohalike valuutade suhtes

Perion (PERC) tokenoomika

Perion (PERC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PERC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Perion (PERC) kohta

Kui palju on Perion (PERC) tänapäeval väärt?
Reaalajas PERC hind USD on 0.01686003 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PERC/USD hind?
Praegune hind PERC/USD on $ 0.01686003. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Perion turukapitalisatsioon?
PERC turukapitalisatsioon on $ 664.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PERC ringlev varu?
PERC ringlev varu on 39.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PERC (ATH) hind?
PERC saavutab ATH hinna summas 1.15 USD.
Mis oli kõigi aegade PERC madalaim (ATL) hind?
PERC nägi ATL hinda summas 0.00676314 USD.
Milline on PERC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PERC kauplemismaht on -- USD.
Kas PERC sel aastal kõrgemale ka suundub?
PERC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PERC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:16:25 (UTC+8)

Perion (PERC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.