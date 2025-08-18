Mis on Perion (PERC)

Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base.

Perion (PERC) tokenoomika

Perion (PERC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PERC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Perion (PERC) kohta Kui palju on Perion (PERC) tänapäeval väärt? Reaalajas PERC hind USD on 0.01686003 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PERC/USD hind? $ 0.01686003 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PERC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Perion turukapitalisatsioon? PERC turukapitalisatsioon on $ 664.42K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PERC ringlev varu? PERC ringlev varu on 39.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PERC (ATH) hind? PERC saavutab ATH hinna summas 1.15 USD . Mis oli kõigi aegade PERC madalaim (ATL) hind? PERC nägi ATL hinda summas 0.00676314 USD . Milline on PERC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PERC kauplemismaht on -- USD . Kas PERC sel aastal kõrgemale ka suundub? PERC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PERC hinna ennustust

