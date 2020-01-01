Perion (PERC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Perion (PERC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Perion (PERC) teave Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base. Ametlik veebisait: https://xp.gg/ Ostke PERC kohe!

Perion (PERC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Perion (PERC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 546.24K $ 546.24K $ 546.24K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 39.41M $ 39.41M $ 39.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00676314 $ 0.00676314 $ 0.00676314 Praegune hind: $ 0.01386115 $ 0.01386115 $ 0.01386115 Lisateave Perion (PERC) hinna kohta

Perion (PERC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Perion (PERC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PERC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PERC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PERC tokeni tokenoomikat, avastage PERC tokeni reaalajas hinda!

