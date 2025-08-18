Mis on PEAKDEFI (PEAK)

PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better.

Üksuse PEAKDEFI (PEAK) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PEAKDEFI (PEAK) kohta Kui palju on PEAKDEFI (PEAK) tänapäeval väärt? Reaalajas PEAK hind USD on 0.00019971 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PEAK/USD hind? $ 0.00019971 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PEAK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PEAKDEFI turukapitalisatsioon? PEAK turukapitalisatsioon on $ 331.32K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PEAK ringlev varu? PEAK ringlev varu on 1.66B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEAK (ATH) hind? PEAK saavutab ATH hinna summas 0.885608 USD . Mis oli kõigi aegade PEAK madalaim (ATL) hind? PEAK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PEAK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PEAK kauplemismaht on -- USD . Kas PEAK sel aastal kõrgemale ka suundub? PEAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEAK hinna ennustust

