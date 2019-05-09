PEAKDEFI (PEAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PEAKDEFI (PEAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PEAKDEFI (PEAK) teave PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better. Ametlik veebisait: http://peakdefi.com/ Ostke PEAK kohe!

PEAKDEFI (PEAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PEAKDEFI (PEAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 330.22K $ 330.22K $ 330.22K Koguvaru: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Ringlev varu: $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 414.93K $ 414.93K $ 414.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.885608 $ 0.885608 $ 0.885608 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00019969 $ 0.00019969 $ 0.00019969 Lisateave PEAKDEFI (PEAK) hinna kohta

PEAKDEFI (PEAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PEAKDEFI (PEAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEAK tokeni tokenoomikat, avastage PEAK tokeni reaalajas hinda!

PEAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEAK võiks suunduda? Meie PEAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEAK tokeni hinna ennustust kohe!

