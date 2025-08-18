Mis on Gooner (GOONER)

Gooner was on the brink of death, but the community knew better than to go over the edge. A community of gooners are now in control. Gooners exhibit maximum discipline on and off the computer screen. Always pushing the limit but never crossing the line. The Gooner communities have been banned from TikTok and Instagram, but we have found a home on X and on the Solana blockchain. Join our x community and come goon for a check.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gooner (GOONER) allikas Ametlik veebisait

Gooner hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gooner (GOONER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gooner (GOONER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gooner nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gooner hinna ennustust kohe!

GOONER kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Gooner (GOONER) tokenoomika

Gooner (GOONER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOONER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gooner (GOONER) kohta Kui palju on Gooner (GOONER) tänapäeval väärt? Reaalajas GOONER hind USD on 0.00003286 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOONER/USD hind? $ 0.00003286 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOONER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gooner turukapitalisatsioon? GOONER turukapitalisatsioon on $ 32.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOONER ringlev varu? GOONER ringlev varu on 999.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOONER (ATH) hind? GOONER saavutab ATH hinna summas 0.00023231 USD . Mis oli kõigi aegade GOONER madalaim (ATL) hind? GOONER nägi ATL hinda summas 0.00001989 USD . Milline on GOONER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOONER kauplemismaht on -- USD . Kas GOONER sel aastal kõrgemale ka suundub? GOONER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOONER hinna ennustust

Gooner (GOONER) Olulised valdkonna uudised