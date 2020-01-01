Gooner (GOONER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gooner (GOONER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gooner (GOONER) teave Gooner was on the brink of death, but the community knew better than to go over the edge. A community of gooners are now in control. Gooners exhibit maximum discipline on and off the computer screen. Always pushing the limit but never crossing the line. The Gooner communities have been banned from TikTok and Instagram, but we have found a home on X and on the Solana blockchain. Join our x community and come goon for a check. Ametlik veebisait: https://linktr.ee/thegooner Ostke GOONER kohe!

Gooner (GOONER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gooner (GOONER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.36K $ 31.36K $ 31.36K Koguvaru: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Ringlev varu: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.36K $ 31.36K $ 31.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Gooner (GOONER) hinna kohta

Gooner (GOONER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gooner (GOONER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOONER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOONER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOONER tokeni tokenoomikat, avastage GOONER tokeni reaalajas hinda!

GOONER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOONER võiks suunduda? Meie GOONER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOONER tokeni hinna ennustust kohe!

