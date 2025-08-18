Rohkem infot GOF

Golff logo

Golff hind (GOF)

Loendis mitteolevad

1 GOF/USD reaalajas hind:

$0.0045271
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Golff (GOF) reaalajas hinnagraafik
Golff (GOF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 14.15
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Golff (GOF) reaalajas hind on $0.0045271. Viimase 24 tunni jooksul GOF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.15 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GOF muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Golff (GOF) – turuteave

$ 54.06K
--
$ 54.06K
11.94M
11,940,718.73334285
Golff praegune turukapitalisatsioon on $ 54.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOF ringlev varu on 11.94M, mille koguvaru on 11940718.73334285. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.06K.

Golff (GOF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Golff ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Golff ja USD hinnamuutus $ +0.0007902994.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Golff ja USD hinnamuutus $ +0.0027846685.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Golff ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0007902994+17.46%
60 päeva$ +0.0027846685+61.51%
90 päeva$ 0--

Mis on Golff (GOF)

Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Golff (GOF) allikas

Ametlik veebisait

Golff hinna ennustus (USD)

Kui palju on Golff (GOF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Golff (GOF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Golff nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Golff hinna ennustust kohe!

GOF kohalike valuutade suhtes

Golff (GOF) tokenoomika

Golff (GOF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Golff (GOF) kohta

Kui palju on Golff (GOF) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOF hind USD on 0.0045271 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOF/USD hind?
Praegune hind GOF/USD on $ 0.0045271. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Golff turukapitalisatsioon?
GOF turukapitalisatsioon on $ 54.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOF ringlev varu?
GOF ringlev varu on 11.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOF (ATH) hind?
GOF saavutab ATH hinna summas 14.15 USD.
Mis oli kõigi aegade GOF madalaim (ATL) hind?
GOF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GOF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOF kauplemismaht on -- USD.
Kas GOF sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOF hinna ennustust.
Golff (GOF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

