Internet Computer logo

Internet Computer hind(ICP)

1 ICP/USD reaalajas hind:

$5.499
$5.499
-2.98%1D
USD
Internet Computer (ICP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:48:15 (UTC+8)

Internet Computer (ICP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 5.4
$ 5.4
24 h madal
$ 5.681
$ 5.681
24 h kõrge

$ 5.4
$ 5.4

$ 5.681
$ 5.681

$ 750.73047694
$ 750.73047694

$ 0
$ 0

-0.76%

-2.98%

-2.88%

-2.88%

Internet Computer (ICP) reaalajas hind on $ 5.505. Viimase 24 tunni jooksul ICP kaubeldud madalaim $ 5.4 ja kõrgeim $ 5.681 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 750.73047694 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ICP muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -2.98% 24 tunni vältel -2.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Internet Computer (ICP) – turuteave

No.39

$ 2.96B
$ 2.96B

$ 1.95M
$ 1.95M

$ 2.96B
$ 2.96B

536.88M
536.88M

--
--

536,877,158.4780996
536,877,158.4780996

0.07%

ICP

Internet Computer praegune turukapitalisatsioon on $ 2.96B $ 1.95M 24 tunnise kauplemismahuga. ICP ringlev varu on 536.88M, mille koguvaru on 536877158.4780996. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Internet Computer (ICP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Internet Computer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.1689-2.98%
30 päeva$ -0.254-4.42%
60 päeva$ +0.482+9.59%
90 päeva$ +0.275+5.25%
Internet Computer Hinnamuutus täna

Täna registreeris ICP muutuse $ -0.1689 (-2.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Internet Computer 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.254 (-4.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Internet Computer 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ICP $ +0.482 (+9.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Internet Computer 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.275 (+5.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Internet Computer (ICP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Internet Computer hinnaajaloo lehte.

Mis on Internet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Internet Computer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Internet Computer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ICP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Internet Computer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Internet Computer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Internet Computer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Internet Computer (ICP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Internet Computer (ICP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Internet Computer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Internet Computer hinna ennustust kohe!

Internet Computer (ICP) tokenoomika

Internet Computer (ICP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Internet Computer (ICP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Internet Computer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Internet Computer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ICP kohalike valuutade suhtes

1 Internet Computer(ICP)/VND
144,864.075
1 Internet Computer(ICP)/AUD
A$8.42265
1 Internet Computer(ICP)/GBP
4.01865
1 Internet Computer(ICP)/EUR
4.67925
1 Internet Computer(ICP)/USD
$5.505
1 Internet Computer(ICP)/MYR
RM23.17605
1 Internet Computer(ICP)/TRY
224.54895
1 Internet Computer(ICP)/JPY
¥809.235
1 Internet Computer(ICP)/ARS
ARS$7,140.04005
1 Internet Computer(ICP)/RUB
438.7485
1 Internet Computer(ICP)/INR
481.74255
1 Internet Computer(ICP)/IDR
Rp88,790.31015
1 Internet Computer(ICP)/KRW
7,645.7844
1 Internet Computer(ICP)/PHP
311.30775
1 Internet Computer(ICP)/EGP
￡E.265.61625
1 Internet Computer(ICP)/BRL
R$29.727
1 Internet Computer(ICP)/CAD
C$7.5969
1 Internet Computer(ICP)/BDT
668.5272
1 Internet Computer(ICP)/NGN
8,443.2387
1 Internet Computer(ICP)/UAH
226.86105
1 Internet Computer(ICP)/VES
Bs743.175
1 Internet Computer(ICP)/CLP
$5,306.82
1 Internet Computer(ICP)/PKR
Rs1,559.4564
1 Internet Computer(ICP)/KZT
2,980.46205
1 Internet Computer(ICP)/THB
฿178.2519
1 Internet Computer(ICP)/TWD
NT$165.31515
1 Internet Computer(ICP)/AED
د.إ20.20335
1 Internet Computer(ICP)/CHF
Fr4.404
1 Internet Computer(ICP)/HKD
HK$43.0491
1 Internet Computer(ICP)/AMD
֏2,104.3413
1 Internet Computer(ICP)/MAD
.د.م49.48995
1 Internet Computer(ICP)/MXN
$103.10865
1 Internet Computer(ICP)/PLN
19.98315
1 Internet Computer(ICP)/RON
лв23.7816
1 Internet Computer(ICP)/SEK
kr52.5177
1 Internet Computer(ICP)/BGN
лв9.19335
1 Internet Computer(ICP)/HUF
Ft1,858.488
1 Internet Computer(ICP)/CZK
115.1646
1 Internet Computer(ICP)/KWD
د.ك1.679025
1 Internet Computer(ICP)/ILS
18.55185
1 Internet Computer(ICP)/NOK
kr55.9308
1 Internet Computer(ICP)/NZD
$9.2484

Internet Computer ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Internet Computer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Internet Computer ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Internet Computer kohta

Kui palju on Internet Computer (ICP) tänapäeval väärt?
Reaalajas ICP hind USD on 5.505 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ICP/USD hind?
Praegune hind ICP/USD on $ 5.505. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Internet Computer turukapitalisatsioon?
ICP turukapitalisatsioon on $ 2.96B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ICP ringlev varu?
ICP ringlev varu on 536.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICP (ATH) hind?
ICP saavutab ATH hinna summas 750.73047694 USD.
Mis oli kõigi aegade ICP madalaim (ATL) hind?
ICP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ICP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ICP kauplemismaht on $ 1.95M USD.
Kas ICP sel aastal kõrgemale ka suundub?
ICP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:48:15 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ICP/USD kalkulaator

Summa

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 5.505 USD

Kauplemine: ICP

ICPUSDT
$5.499
$5.499
-2.98%
ICPUSDC
$5.502
$5.502
-2.94%

