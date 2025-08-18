Internet Computer (ICP) reaalajas hind on $ 5.505. Viimase 24 tunni jooksul ICP kaubeldud madalaim $ 5.4 ja kõrgeim $ 5.681 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 750.73047694 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ICP muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -2.98% 24 tunni vältel -2.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Internet Computer (ICP) – turuteave
Internet Computer praegune turukapitalisatsioon on $ 2.96B$ 1.95M 24 tunnise kauplemismahuga. ICP ringlev varu on 536.88M, mille koguvaru on 536877158.4780996. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Internet Computer (ICP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Internet Computer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.1689
-2.98%
30 päeva
$ -0.254
-4.42%
60 päeva
$ +0.482
+9.59%
90 päeva
$ +0.275
+5.25%
Internet Computer Hinnamuutus täna
Täna registreeris ICP muutuse $ -0.1689 (-2.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Internet Computer 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.254 (-4.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Internet Computer 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ICP $ +0.482 (+9.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Internet Computer 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.275 (+5.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Internet Computer (ICP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.
Internet Computer hinna ennustus (USD)
Internet Computer (ICP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
