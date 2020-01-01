Golff (GOF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Golff (GOF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Golff (GOF) teave Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return Ametlik veebisait: https://www.golff.finance/ Ostke GOF kohe!

Golff (GOF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Golff (GOF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 54.06K $ 54.06K $ 54.06K Koguvaru: $ 11.94M $ 11.94M $ 11.94M Ringlev varu: $ 11.94M $ 11.94M $ 11.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 54.06K $ 54.06K $ 54.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 14.15 $ 14.15 $ 14.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0045271 $ 0.0045271 $ 0.0045271 Lisateave Golff (GOF) hinna kohta

Golff (GOF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Golff (GOF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOF tokeni tokenoomikat, avastage GOF tokeni reaalajas hinda!

GOF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOF võiks suunduda? Meie GOF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOF tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!