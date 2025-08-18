Mis on FARTDADDY (FARTDADDY)

FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FARTDADDY (FARTDADDY) allikas Ametlik veebisait

FARTDADDY hinna ennustus (USD)

Kui palju on FARTDADDY (FARTDADDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FARTDADDY (FARTDADDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FARTDADDY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FARTDADDY hinna ennustust kohe!

FARTDADDY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

FARTDADDY (FARTDADDY) tokenoomika

FARTDADDY (FARTDADDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FARTDADDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FARTDADDY (FARTDADDY) kohta Kui palju on FARTDADDY (FARTDADDY) tänapäeval väärt? Reaalajas FARTDADDY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FARTDADDY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FARTDADDY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FARTDADDY turukapitalisatsioon? FARTDADDY turukapitalisatsioon on $ 60.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FARTDADDY ringlev varu? FARTDADDY ringlev varu on 999.57M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FARTDADDY (ATH) hind? FARTDADDY saavutab ATH hinna summas 0.00151021 USD . Mis oli kõigi aegade FARTDADDY madalaim (ATL) hind? FARTDADDY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FARTDADDY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FARTDADDY kauplemismaht on -- USD . Kas FARTDADDY sel aastal kõrgemale ka suundub? FARTDADDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FARTDADDY hinna ennustust

FARTDADDY (FARTDADDY) Olulised valdkonna uudised