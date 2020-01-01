FARTDADDY (FARTDADDY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FARTDADDY (FARTDADDY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FARTDADDY (FARTDADDY) teave FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture. Ametlik veebisait: https://www.fartdaddysol.com/ Ostke FARTDADDY kohe!

FARTDADDY (FARTDADDY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FARTDADDY (FARTDADDY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.09K $ 55.09K $ 55.09K Koguvaru: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Ringlev varu: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 55.09K $ 55.09K $ 55.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00151021 $ 0.00151021 $ 0.00151021 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave FARTDADDY (FARTDADDY) hinna kohta

FARTDADDY (FARTDADDY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FARTDADDY (FARTDADDY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FARTDADDY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FARTDADDY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FARTDADDY tokeni tokenoomikat, avastage FARTDADDY tokeni reaalajas hinda!

FARTDADDY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FARTDADDY võiks suunduda? Meie FARTDADDY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FARTDADDY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!