Degen logo

Degen hind (DGN)

Loendis mitteolevad

1 DGN/USD reaalajas hind:

+5.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Degen (DGN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:59:36 (UTC+8)

Degen (DGN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+1.06%

+5.46%

+6.30%

+6.30%

Degen (DGN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DGN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DGNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DGN muutunud +1.06% viimase tunni jooksul, +5.46% 24 tunni vältel +6.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Degen (DGN) – turuteave

Degen praegune turukapitalisatsioon on $ 644.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DGN ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 644.59K.

Degen (DGN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Degen ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Degen ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Degen ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Degen ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+5.46%
30 päeva$ 0--
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Degen (DGN)

Degen is a dual-chain meme token launchpad and trading ecosystem designed for both the Solana and X1 blockchains. It allows users to easily create, launch, and trade community-driven meme coins with built-in tools for staking, gamification, and NFT-based incentives. Degen combines on-chain utility with Telegram-native features to drive engagement and viral growth. The platform’s native token, DGN, powers staking tiers, community rewards, and participation in competitive events such as Skull Wars. With a focus on simplicity, speed, and community participation, Degen aims to be the go-to platform for meme token experimentation and culture-driven token economies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Degen (DGN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Degen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Degen (DGN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Degen (DGN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Degen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Degen hinna ennustust kohe!

DGN kohalike valuutade suhtes

Degen (DGN) tokenoomika

Degen (DGN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DGN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degen (DGN) kohta

Kui palju on Degen (DGN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DGN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DGN/USD hind?
Praegune hind DGN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Degen turukapitalisatsioon?
DGN turukapitalisatsioon on $ 644.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DGN ringlev varu?
DGN ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DGN (ATH) hind?
DGN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DGN madalaim (ATL) hind?
DGN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DGN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DGN kauplemismaht on -- USD.
Kas DGN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DGN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DGN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:59:36 (UTC+8)

