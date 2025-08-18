Mis on Daku (DAKU)

DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Daku (DAKU) kohta Kui palju on Daku (DAKU) tänapäeval väärt? Reaalajas DAKU hind USD on 0.00007337 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAKU/USD hind? $ 0.00007337 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DAKU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Daku turukapitalisatsioon? DAKU turukapitalisatsioon on $ 44.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAKU ringlev varu? DAKU ringlev varu on 599.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAKU (ATH) hind? DAKU saavutab ATH hinna summas 0.246909 USD . Mis oli kõigi aegade DAKU madalaim (ATL) hind? DAKU nägi ATL hinda summas 0.00002559 USD . Milline on DAKU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAKU kauplemismaht on -- USD . Kas DAKU sel aastal kõrgemale ka suundub? DAKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAKU hinna ennustust

