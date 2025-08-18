Rohkem infot DAKU

Daku hind (DAKU)

1 DAKU/USD reaalajas hind:

--
----
-9.10%1D
Daku (DAKU) reaalajas hinnagraafik
Daku (DAKU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.97%

-8.36%

-7.55%

-7.55%

Daku (DAKU) reaalajas hind on $0.00007337. Viimase 24 tunni jooksul DAKU kaubeldud madalaim $ 0.00007309 ja kõrgeim $ 0.00008153 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAKUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.246909 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002559.

Lüliajalise tootluse osas on DAKU muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, -8.36% 24 tunni vältel -7.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Daku (DAKU) – turuteave

--
----

Daku praegune turukapitalisatsioon on $ 44.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DAKU ringlev varu on 599.96M, mille koguvaru on 599958311.395103. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.02K.

Daku (DAKU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Daku ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Daku ja USD hinnamuutus $ -0.0000316570.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Daku ja USD hinnamuutus $ -0.0000733472.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Daku ja USD hinnamuutus $ -0.20857466853911468.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.36%
30 päeva$ -0.0000316570-43.14%
60 päeva$ -0.0000733472-99.96%
90 päeva$ -0.20857466853911468-99.96%

Mis on Daku (DAKU)

DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Daku (DAKU) allikas

Ametlik veebisait

Daku hinna ennustus (USD)

Kui palju on Daku (DAKU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Daku (DAKU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Daku nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Daku hinna ennustust kohe!

DAKU kohalike valuutade suhtes

Daku (DAKU) tokenoomika

Daku (DAKU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAKU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Daku (DAKU) kohta

Kui palju on Daku (DAKU) tänapäeval väärt?
Reaalajas DAKU hind USD on 0.00007337 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DAKU/USD hind?
Praegune hind DAKU/USD on $ 0.00007337. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Daku turukapitalisatsioon?
DAKU turukapitalisatsioon on $ 44.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DAKU ringlev varu?
DAKU ringlev varu on 599.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAKU (ATH) hind?
DAKU saavutab ATH hinna summas 0.246909 USD.
Mis oli kõigi aegade DAKU madalaim (ATL) hind?
DAKU nägi ATL hinda summas 0.00002559 USD.
Milline on DAKU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DAKU kauplemismaht on -- USD.
Kas DAKU sel aastal kõrgemale ka suundub?
DAKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAKU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.