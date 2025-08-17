BIO Protocol (BIO) reaalajas hind on $ 0.10627. Viimase 24 tunni jooksul BIO kaubeldud madalaim $ 0.09856 ja kõrgeim $ 0.10706 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.922573910059997 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04074391154989823.
Lüliajalise tootluse osas on BIO muutunud +1.29% viimase tunni jooksul, +6.20% 24 tunni vältel -4.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BIO Protocol (BIO) – turuteave
No.263
$ 176.57M
$ 176.57M$ 176.57M
$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M
$ 352.82M
$ 352.82M$ 352.82M
1.66B
1.66B 1.66B
3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000
3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000
50.04%
ETH
BIO Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 176.57M$ 4.96M 24 tunnise kauplemismahuga. BIO ringlev varu on 1.66B, mille koguvaru on 3320000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 352.82M.
BIO Protocol (BIO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BIO Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0062099
+6.20%
30 päeva
$ +0.03683
+53.03%
60 päeva
$ +0.05494
+107.03%
90 päeva
$ +0.03314
+45.31%
BIO Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris BIO muutuse $ +0.0062099 (+6.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BIO Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03683 (+53.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BIO Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BIO $ +0.05494 (+107.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BIO Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03314 (+45.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BIO Protocol (BIO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.
BIO Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BIO Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BIO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BIO Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BIO Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BIO Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on BIO Protocol (BIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BIO Protocol (BIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BIO Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BIO Protocol (BIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BIO Protocol (BIO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BIO Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BIO Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.