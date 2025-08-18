Rohkem infot APE

1 APE/USD reaalajas hind:

$0.6426
$0.6426$0.6426
-0.86%1D
USD
ApeCoin (APE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:14:26 (UTC+8)

ApeCoin (APE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.62
$ 0.62$ 0.62
24 h madal
$ 0.65
$ 0.65$ 0.65
24 h kõrge

$ 0.62
$ 0.62$ 0.62

$ 0.65
$ 0.65$ 0.65

$ 39.398856949363356
$ 39.398856949363356$ 39.398856949363356

$ 0.3544842084576708
$ 0.3544842084576708$ 0.3544842084576708

+0.42%

-0.86%

+0.95%

+0.95%

ApeCoin (APE) reaalajas hind on $ 0.6426. Viimase 24 tunni jooksul APE kaubeldud madalaim $ 0.62 ja kõrgeim $ 0.65 näitab aktiivset turu volatiivsust. APEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 39.398856949363356 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3544842084576708.

Lüliajalise tootluse osas on APE muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel +0.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ApeCoin (APE) – turuteave

No.127

$ 483.65M
$ 483.65M$ 483.65M

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

$ 642.60M
$ 642.60M$ 642.60M

752.65M
752.65M 752.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

75.26%

0.01%

ETH

ApeCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 483.65M $ 2.15M 24 tunnise kauplemismahuga. APE ringlev varu on 752.65M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 642.60M.

ApeCoin (APE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ApeCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005574-0.86%
30 päeva$ -0.039-5.73%
60 päeva$ +0.0213+3.42%
90 päeva$ -0.0089-1.37%
ApeCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris APE muutuse $ -0.005574 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ApeCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.039 (-5.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ApeCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APE $ +0.0213 (+3.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ApeCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0089 (-1.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ApeCoin (APE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ApeCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on ApeCoin (APE)

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO's Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

ApeCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida APE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ApeCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ApeCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ApeCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on ApeCoin (APE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ApeCoin (APE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ApeCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ApeCoin hinna ennustust kohe!

ApeCoin (APE) tokenoomika

ApeCoin (APE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ApeCoin (APE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ApeCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ApeCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ApeCoin kohta

Kui palju on ApeCoin (APE) tänapäeval väärt?
Reaalajas APE hind USD on 0.6426 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APE/USD hind?
Praegune hind APE/USD on $ 0.6426. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ApeCoin turukapitalisatsioon?
APE turukapitalisatsioon on $ 483.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APE ringlev varu?
APE ringlev varu on 752.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APE (ATH) hind?
APE saavutab ATH hinna summas 39.398856949363356 USD.
Mis oli kõigi aegade APE madalaim (ATL) hind?
APE nägi ATL hinda summas 0.3544842084576708 USD.
Milline on APE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APE kauplemismaht on $ 2.15M USD.
Kas APE sel aastal kõrgemale ka suundub?
APE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APE hinna ennustust.
ApeCoin (APE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

