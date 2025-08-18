ApeCoin (APE) reaalajas hind on $ 0.6426. Viimase 24 tunni jooksul APE kaubeldud madalaim $ 0.62 ja kõrgeim $ 0.65 näitab aktiivset turu volatiivsust. APEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 39.398856949363356 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3544842084576708.
Lüliajalise tootluse osas on APE muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel +0.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ApeCoin (APE) – turuteave
No.127
$ 483.65M
$ 483.65M$ 483.65M
$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M
$ 642.60M
$ 642.60M$ 642.60M
752.65M
752.65M 752.65M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
75.26%
0.01%
ETH
ApeCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 483.65M$ 2.15M 24 tunnise kauplemismahuga. APE ringlev varu on 752.65M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 642.60M.
ApeCoin (APE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ApeCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005574
-0.86%
30 päeva
$ -0.039
-5.73%
60 päeva
$ +0.0213
+3.42%
90 päeva
$ -0.0089
-1.37%
ApeCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris APE muutuse $ -0.005574 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ApeCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.039 (-5.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ApeCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APE $ +0.0213 (+3.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ApeCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0089 (-1.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ApeCoin (APE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.
ApeCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ApeCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida APE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ApeCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ApeCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ApeCoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on ApeCoin (APE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ApeCoin (APE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ApeCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ApeCoin (APE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ApeCoin (APE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ApeCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ApeCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.