Daku (DAKU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Daku (DAKU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it's a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling.

Daku (DAKU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Daku (DAKU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 51.28K $ 51.28K $ 51.28K Koguvaru: $ 599.96M $ 599.96M $ 599.96M Ringlev varu: $ 599.96M $ 599.96M $ 599.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.28K $ 51.28K $ 51.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.246909 $ 0.246909 $ 0.246909 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Daku (DAKU) hinna kohta

Daku (DAKU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Daku (DAKU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAKU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAKU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAKU tokeni tokenoomikat, avastage DAKU tokeni reaalajas hinda!

DAKU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAKU võiks suunduda? Meie DAKU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DAKU tokeni hinna ennustust kohe!

