CHEDDA is a utility token designed to bridge Web3 e-commerce, in-person experiences, and the metaverse. It enables seamless transactions across decentralized marketplaces, live events, and virtual worlds while empowering community governance, rewards, and engagement through blockchain technology.

CHEDDA (CHDD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on CHEDDA (CHDD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CHEDDA (CHDD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CHEDDA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CHEDDA (CHDD) tokenoomika

CHEDDA (CHDD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHDD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CHEDDA (CHDD) kohta Kui palju on CHEDDA (CHDD) tänapäeval väärt? Reaalajas CHDD hind USD on 0.00015811 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHDD/USD hind? $ 0.00015811 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHDD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CHEDDA turukapitalisatsioon? CHDD turukapitalisatsioon on $ 11.42M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHDD ringlev varu? CHDD ringlev varu on 72.21B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHDD (ATH) hind? CHDD saavutab ATH hinna summas 0.0003666 USD . Mis oli kõigi aegade CHDD madalaim (ATL) hind? CHDD nägi ATL hinda summas 0.00007462 USD . Milline on CHDD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHDD kauplemismaht on -- USD . Kas CHDD sel aastal kõrgemale ka suundub? CHDD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHDD hinna ennustust

