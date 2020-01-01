CHEDDA (CHDD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CHEDDA (CHDD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CHEDDA (CHDD) teave CHEDDA is a utility token designed to bridge Web3 e-commerce, in-person experiences, and the metaverse. It enables seamless transactions across decentralized marketplaces, live events, and virtual worlds while empowering community governance, rewards, and engagement through blockchain technology. Ametlik veebisait: https://www.cheddatoken.com/ Valge raamat: https://www.cheddatoken.com/white-paper Ostke CHDD kohe!

CHEDDA (CHDD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CHEDDA (CHDD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.19M $ 11.19M $ 11.19M Koguvaru: $ 72.21B $ 72.21B $ 72.21B Ringlev varu: $ 72.21B $ 72.21B $ 72.21B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.19M $ 11.19M $ 11.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0003666 $ 0.0003666 $ 0.0003666 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00007462 $ 0.00007462 $ 0.00007462 Praegune hind: $ 0.000155 $ 0.000155 $ 0.000155 Lisateave CHEDDA (CHDD) hinna kohta

CHEDDA (CHDD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CHEDDA (CHDD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHDD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHDD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHDD tokeni tokenoomikat, avastage CHDD tokeni reaalajas hinda!

CHDD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHDD võiks suunduda? Meie CHDD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHDD tokeni hinna ennustust kohe!

