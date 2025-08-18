Rohkem infot BIG

Bigcoin logo

Bigcoin hind (BIG)

1 BIG/USD reaalajas hind:

$1.37
$1.37$1.37
+14.60%1D
USD
Bigcoin (BIG) reaalajas hinnagraafik
Bigcoin (BIG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Bigcoin (BIG) reaalajas hind on $1.37. Viimase 24 tunni jooksul BIG kaubeldud madalaim $ 1.2 ja kõrgeim $ 1.63 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.71 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.151434.

Lüliajalise tootluse osas on BIG muutunud +2.39% viimase tunni jooksul, +14.69% 24 tunni vältel +27.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bigcoin (BIG) – turuteave

$ 11.90M
$ 11.90M$ 11.90M

--
----

$ 11.90M
$ 11.90M$ 11.90M

8.67M
8.67M 8.67M

8,665,508.707392752
8,665,508.707392752 8,665,508.707392752

Bigcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 11.90M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIG ringlev varu on 8.67M, mille koguvaru on 8665508.707392752. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.90M.

Bigcoin (BIG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bigcoin ja USD hinnamuutus $ +0.175733.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bigcoin ja USD hinnamuutus $ +5.7633303850.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bigcoin ja USD hinnamuutus $ +5.3331510700.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bigcoin ja USD hinnamuutus $ -0.000138918305934.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.175733+14.69%
30 päeva$ +5.7633303850+420.68%
60 päeva$ +5.3331510700+389.28%
90 päeva$ -0.000138918305934-0.01%

Mis on Bigcoin (BIG)

Bigcoin is built on the foundational principles of Bitcoin, but for the new generation. There is an onchain virtual mining system that is much easier than hardware mining to increase hashrate to mine $BIG. Bigcoin the token is the product, but the mining is the distribution mechanism. 21M total supply cap, 2.5 emissions per block, halvenings every 4.2M blocks, and a fully enclosed system with no extra inflation.

Üksuse Bigcoin (BIG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Bigcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bigcoin (BIG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bigcoin (BIG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bigcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bigcoin hinna ennustust kohe!

BIG kohalike valuutade suhtes

Bigcoin (BIG) tokenoomika

Bigcoin (BIG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bigcoin (BIG) kohta

Kui palju on Bigcoin (BIG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIG hind USD on 1.37 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIG/USD hind?
Praegune hind BIG/USD on $ 1.37. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bigcoin turukapitalisatsioon?
BIG turukapitalisatsioon on $ 11.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIG ringlev varu?
BIG ringlev varu on 8.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIG (ATH) hind?
BIG saavutab ATH hinna summas 6.71 USD.
Mis oli kõigi aegade BIG madalaim (ATL) hind?
BIG nägi ATL hinda summas 0.151434 USD.
Milline on BIG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIG kauplemismaht on -- USD.
Kas BIG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.