Mis on Bigcoin (BIG)

Bigcoin is built on the foundational principles of Bitcoin, but for the new generation. There is an onchain virtual mining system that is much easier than hardware mining to increase hashrate to mine $BIG. Bigcoin the token is the product, but the mining is the distribution mechanism. 21M total supply cap, 2.5 emissions per block, halvenings every 4.2M blocks, and a fully enclosed system with no extra inflation.

Üksuse Bigcoin (BIG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Bigcoin (BIG) tokenoomika

Bigcoin (BIG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bigcoin (BIG) kohta Kui palju on Bigcoin (BIG) tänapäeval väärt? Reaalajas BIG hind USD on 1.37 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BIG/USD hind? $ 1.37 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BIG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bigcoin turukapitalisatsioon? BIG turukapitalisatsioon on $ 11.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BIG ringlev varu? BIG ringlev varu on 8.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIG (ATH) hind? BIG saavutab ATH hinna summas 6.71 USD . Mis oli kõigi aegade BIG madalaim (ATL) hind? BIG nägi ATL hinda summas 0.151434 USD . Milline on BIG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BIG kauplemismaht on -- USD . Kas BIG sel aastal kõrgemale ka suundub? BIG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIG hinna ennustust

