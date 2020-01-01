Bigcoin (BIG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bigcoin (BIG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bigcoin (BIG) teave Bigcoin is built on the foundational principles of Bitcoin, but for the new generation. There is an onchain virtual mining system that is much easier than hardware mining to increase hashrate to mine $BIG. Bigcoin the token is the product, but the mining is the distribution mechanism. 21M total supply cap, 2.5 emissions per block, halvenings every 4.2M blocks, and a fully enclosed system with no extra inflation. Ametlik veebisait: https://www.bigcoin.tech/ Valge raamat: https://docs.bigcoin.tech/ Ostke BIG kohe!

Bigcoin (BIG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bigcoin (BIG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.29M $ 13.29M $ 13.29M Koguvaru: $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M Ringlev varu: $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.29M $ 13.29M $ 13.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Kõigi aegade madalaim: $ 0.151434 $ 0.151434 $ 0.151434 Praegune hind: $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 Lisateave Bigcoin (BIG) hinna kohta

Bigcoin (BIG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bigcoin (BIG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIG tokeni tokenoomikat, avastage BIG tokeni reaalajas hinda!

