Rohkem infot $BEFFAI

$BEFFAI Hinnainfo

$BEFFAI Ametlik veebisait

$BEFFAI Tokenoomika

$BEFFAI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BeffAI logo

BeffAI hind ($BEFFAI)

Loendis mitteolevad

1 $BEFFAI/USD reaalajas hind:

--
----
-8.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BeffAI ($BEFFAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:22:02 (UTC+8)

BeffAI ($BEFFAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00545427
$ 0.00545427$ 0.00545427

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

-8.85%

-19.89%

-19.89%

BeffAI ($BEFFAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $BEFFAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $BEFFAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00545427 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $BEFFAI muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -8.85% 24 tunni vältel -19.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BeffAI ($BEFFAI) – turuteave

$ 42.26K
$ 42.26K$ 42.26K

--
----

$ 42.26K
$ 42.26K$ 42.26K

999.78M
999.78M 999.78M

999,777,064.558522
999,777,064.558522 999,777,064.558522

BeffAI praegune turukapitalisatsioon on $ 42.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $BEFFAI ringlev varu on 999.78M, mille koguvaru on 999777064.558522. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.26K.

BeffAI ($BEFFAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BeffAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BeffAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BeffAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BeffAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.85%
30 päeva$ 0-30.85%
60 päeva$ 0-24.47%
90 päeva$ 0--

Mis on BeffAI ($BEFFAI)

$BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI. BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements. Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism A C C E L E R A T E

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BeffAI ($BEFFAI) allikas

Ametlik veebisait

BeffAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on BeffAI ($BEFFAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BeffAI ($BEFFAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BeffAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BeffAI hinna ennustust kohe!

$BEFFAI kohalike valuutade suhtes

BeffAI ($BEFFAI) tokenoomika

BeffAI ($BEFFAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BEFFAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BeffAI ($BEFFAI) kohta

Kui palju on BeffAI ($BEFFAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas $BEFFAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $BEFFAI/USD hind?
Praegune hind $BEFFAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BeffAI turukapitalisatsioon?
$BEFFAI turukapitalisatsioon on $ 42.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $BEFFAI ringlev varu?
$BEFFAI ringlev varu on 999.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BEFFAI (ATH) hind?
$BEFFAI saavutab ATH hinna summas 0.00545427 USD.
Mis oli kõigi aegade $BEFFAI madalaim (ATL) hind?
$BEFFAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $BEFFAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $BEFFAI kauplemismaht on -- USD.
Kas $BEFFAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
$BEFFAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BEFFAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:22:02 (UTC+8)

BeffAI ($BEFFAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.