Mis on BeffAI ($BEFFAI)

$BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI. BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements. Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism A C C E L E R A T E

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BeffAI ($BEFFAI) allikas Ametlik veebisait

BeffAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on BeffAI ($BEFFAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BeffAI ($BEFFAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BeffAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BeffAI hinna ennustust kohe!

$BEFFAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BeffAI ($BEFFAI) tokenoomika

BeffAI ($BEFFAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BEFFAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BeffAI ($BEFFAI) kohta Kui palju on BeffAI ($BEFFAI) tänapäeval väärt? Reaalajas $BEFFAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $BEFFAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $BEFFAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BeffAI turukapitalisatsioon? $BEFFAI turukapitalisatsioon on $ 42.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $BEFFAI ringlev varu? $BEFFAI ringlev varu on 999.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BEFFAI (ATH) hind? $BEFFAI saavutab ATH hinna summas 0.00545427 USD . Mis oli kõigi aegade $BEFFAI madalaim (ATL) hind? $BEFFAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $BEFFAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $BEFFAI kauplemismaht on -- USD . Kas $BEFFAI sel aastal kõrgemale ka suundub? $BEFFAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BEFFAI hinna ennustust

BeffAI ($BEFFAI) Olulised valdkonna uudised