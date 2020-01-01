BeffAI ($BEFFAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BeffAI ($BEFFAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BeffAI ($BEFFAI) teave $BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI. BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements. Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism A C C E L E R A T E Ametlik veebisait: https://basedbeffai.ai/ Ostke $BEFFAI kohe!

BeffAI ($BEFFAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BeffAI ($BEFFAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.18K $ 42.18K $ 42.18K Koguvaru: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Ringlev varu: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.18K $ 42.18K $ 42.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00545427 $ 0.00545427 $ 0.00545427 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BeffAI ($BEFFAI) hinna kohta

BeffAI ($BEFFAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BeffAI ($BEFFAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $BEFFAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $BEFFAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $BEFFAI tokeni tokenoomikat, avastage $BEFFAI tokeni reaalajas hinda!

$BEFFAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $BEFFAI võiks suunduda? Meie $BEFFAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $BEFFAI tokeni hinna ennustust kohe!

