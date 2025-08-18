Rohkem infot AUTIST

AUTIST Hinnainfo

AUTIST Ametlik veebisait

AUTIST Tokenoomika

AUTIST Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Autist logo

Autist hind (AUTIST)

Loendis mitteolevad

1 AUTIST/USD reaalajas hind:

$0.277426
$0.277426$0.277426
-10.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Autist (AUTIST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:36:23 (UTC+8)

Autist (AUTIST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.277425
$ 0.277425$ 0.277425
24 h madal
$ 0.311638
$ 0.311638$ 0.311638
24 h kõrge

$ 0.277425
$ 0.277425$ 0.277425

$ 0.311638
$ 0.311638$ 0.311638

$ 29.33
$ 29.33$ 29.33

$ 0.131896
$ 0.131896$ 0.131896

--

-10.97%

+24.65%

+24.65%

Autist (AUTIST) reaalajas hind on $0.277426. Viimase 24 tunni jooksul AUTIST kaubeldud madalaim $ 0.277425 ja kõrgeim $ 0.311638 näitab aktiivset turu volatiivsust. AUTISTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 29.33 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.131896.

Lüliajalise tootluse osas on AUTIST muutunud -- viimase tunni jooksul, -10.97% 24 tunni vältel +24.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Autist (AUTIST) – turuteave

$ 156.77K
$ 156.77K$ 156.77K

--
----

$ 156.77K
$ 156.77K$ 156.77K

565.10K
565.10K 565.10K

565,100.1
565,100.1 565,100.1

Autist praegune turukapitalisatsioon on $ 156.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AUTIST ringlev varu on 565.10K, mille koguvaru on 565100.1. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 156.77K.

Autist (AUTIST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Autist ja USD hinnamuutus $ -0.0342119652314046.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Autist ja USD hinnamuutus $ -0.0834547899.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Autist ja USD hinnamuutus $ -0.1849621613.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Autist ja USD hinnamuutus $ -0.3111074644221131.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0342119652314046-10.97%
30 päeva$ -0.0834547899-30.08%
60 päeva$ -0.1849621613-66.67%
90 päeva$ -0.3111074644221131-52.86%

Mis on Autist (AUTIST)

It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Autist (AUTIST) allikas

Ametlik veebisait

Autist hinna ennustus (USD)

Kui palju on Autist (AUTIST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Autist (AUTIST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Autist nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Autist hinna ennustust kohe!

AUTIST kohalike valuutade suhtes

Autist (AUTIST) tokenoomika

Autist (AUTIST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUTIST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Autist (AUTIST) kohta

Kui palju on Autist (AUTIST) tänapäeval väärt?
Reaalajas AUTIST hind USD on 0.277426 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AUTIST/USD hind?
Praegune hind AUTIST/USD on $ 0.277426. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Autist turukapitalisatsioon?
AUTIST turukapitalisatsioon on $ 156.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AUTIST ringlev varu?
AUTIST ringlev varu on 565.10K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AUTIST (ATH) hind?
AUTIST saavutab ATH hinna summas 29.33 USD.
Mis oli kõigi aegade AUTIST madalaim (ATL) hind?
AUTIST nägi ATL hinda summas 0.131896 USD.
Milline on AUTIST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AUTIST kauplemismaht on -- USD.
Kas AUTIST sel aastal kõrgemale ka suundub?
AUTIST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AUTIST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:36:23 (UTC+8)

Autist (AUTIST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.