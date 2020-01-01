Autist (AUTIST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Autist (AUTIST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Autist (AUTIST) teave It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher. Ametlik veebisait: https://x.com/autisthyper

Autist (AUTIST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Autist (AUTIST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 134.28K $ 134.28K $ 134.28K Koguvaru: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K Ringlev varu: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 134.28K $ 134.28K $ 134.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 29.33 $ 29.33 $ 29.33 Kõigi aegade madalaim: $ 0.131896 $ 0.131896 $ 0.131896 Praegune hind: $ 0.237623 $ 0.237623 $ 0.237623 Lisateave Autist (AUTIST) hinna kohta

Autist (AUTIST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Autist (AUTIST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUTIST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUTIST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUTIST tokeni tokenoomikat, avastage AUTIST tokeni reaalajas hinda!

AUTIST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AUTIST võiks suunduda? Meie AUTIST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AUTIST tokeni hinna ennustust kohe!

