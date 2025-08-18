XYO (XYO) reaalajas hind on $ 0.01068. Viimase 24 tunni jooksul XYO kaubeldud madalaim $ 0.0105 ja kõrgeim $ 0.01077 näitab aktiivset turu volatiivsust. XYOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0820290796298041 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000960677747658.
Lüliajalise tootluse osas on XYO muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -0.18% 24 tunni vältel +4.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XYO (XYO) – turuteave
No.289
$ 143.93M
$ 2.83M
$ 148.79M
13.48B
13,931,216,938
13,931,216,938
96.73%
ETH
XYO praegune turukapitalisatsioon on $ 143.93M$ 2.83M 24 tunnise kauplemismahuga. XYO ringlev varu on 13.48B, mille koguvaru on 13931216938. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 148.79M.
XYO (XYO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XYO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000193
-0.18%
30 päeva
$ -0.00071
-6.24%
60 päeva
$ +0.00108
+11.25%
90 päeva
$ -0.00189
-15.04%
XYO Hinnamuutus täna
Täna registreeris XYO muutuse $ -0.0000193 (-0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XYO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00071 (-6.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XYO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XYO $ +0.00108 (+11.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XYO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00189 (-15.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XYO (XYO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.
XYO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XYO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XYO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XYO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XYO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XYO hinna ennustus (USD)
Kui palju on XYO (XYO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XYO (XYO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XYO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XYO (XYO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XYO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XYO (XYO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XYO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XYO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.