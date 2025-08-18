Rohkem infot XYO

XYO Hinnainfo

XYO Valge raamat

XYO Ametlik veebisait

XYO Tokenoomika

XYO Hinnaprognoos

XYO Ajalugu

XYO – ostujuhend

XYO-usaldusraha valuutakonverter

XYO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

XYO logo

XYO hind(XYO)

1 XYO/USD reaalajas hind:

$0.0107
$0.0107$0.0107
-0.18%1D
USD
XYO (XYO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:58:48 (UTC+8)

XYO (XYO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0105
$ 0.0105$ 0.0105
24 h madal
$ 0.01077
$ 0.01077$ 0.01077
24 h kõrge

$ 0.0105
$ 0.0105$ 0.0105

$ 0.01077
$ 0.01077$ 0.01077

$ 0.0820290796298041
$ 0.0820290796298041$ 0.0820290796298041

$ 0.0000960677747658
$ 0.0000960677747658$ 0.0000960677747658

-0.56%

-0.18%

+4.80%

+4.80%

XYO (XYO) reaalajas hind on $ 0.01068. Viimase 24 tunni jooksul XYO kaubeldud madalaim $ 0.0105 ja kõrgeim $ 0.01077 näitab aktiivset turu volatiivsust. XYOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0820290796298041 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000960677747658.

Lüliajalise tootluse osas on XYO muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -0.18% 24 tunni vältel +4.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XYO (XYO) – turuteave

No.289

$ 143.93M
$ 143.93M$ 143.93M

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

$ 148.79M
$ 148.79M$ 148.79M

13.48B
13.48B 13.48B

13,931,216,938
13,931,216,938 13,931,216,938

13,931,216,938
13,931,216,938 13,931,216,938

96.73%

ETH

XYO praegune turukapitalisatsioon on $ 143.93M $ 2.83M 24 tunnise kauplemismahuga. XYO ringlev varu on 13.48B, mille koguvaru on 13931216938. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 148.79M.

XYO (XYO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XYO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000193-0.18%
30 päeva$ -0.00071-6.24%
60 päeva$ +0.00108+11.25%
90 päeva$ -0.00189-15.04%
XYO Hinnamuutus täna

Täna registreeris XYO muutuse $ -0.0000193 (-0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XYO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00071 (-6.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XYO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XYO $ +0.00108 (+11.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XYO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00189 (-15.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XYO (XYO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XYO hinnaajaloo lehte.

Mis on XYO (XYO)

XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.

XYO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XYO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XYO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XYO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XYO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XYO hinna ennustus (USD)

Kui palju on XYO (XYO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XYO (XYO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XYO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XYO hinna ennustust kohe!

XYO (XYO) tokenoomika

XYO (XYO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XYO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XYO (XYO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XYO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XYO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XYO kohalike valuutade suhtes

1 XYO(XYO)/VND
281.0442
1 XYO(XYO)/AUD
A$0.0162336
1 XYO(XYO)/GBP
0.0077964
1 XYO(XYO)/EUR
0.009078
1 XYO(XYO)/USD
$0.01068
1 XYO(XYO)/MYR
RM0.0449628
1 XYO(XYO)/TRY
0.4356372
1 XYO(XYO)/JPY
¥1.56996
1 XYO(XYO)/ARS
ARS$13.8520668
1 XYO(XYO)/RUB
0.8513028
1 XYO(XYO)/INR
0.9346068
1 XYO(XYO)/IDR
Rp172.2580404
1 XYO(XYO)/KRW
14.8332384
1 XYO(XYO)/PHP
0.603954
1 XYO(XYO)/EGP
￡E.0.5154168
1 XYO(XYO)/BRL
R$0.057672
1 XYO(XYO)/CAD
C$0.0147384
1 XYO(XYO)/BDT
1.2969792
1 XYO(XYO)/NGN
16.3803432
1 XYO(XYO)/UAH
0.4401228
1 XYO(XYO)/VES
Bs1.4418
1 XYO(XYO)/CLP
$10.29552
1 XYO(XYO)/PKR
Rs3.0254304
1 XYO(XYO)/KZT
5.7822588
1 XYO(XYO)/THB
฿0.3459252
1 XYO(XYO)/TWD
NT$0.3207204
1 XYO(XYO)/AED
د.إ0.0391956
1 XYO(XYO)/CHF
Fr0.008544
1 XYO(XYO)/HKD
HK$0.0835176
1 XYO(XYO)/AMD
֏4.0825368
1 XYO(XYO)/MAD
.د.م0.0960132
1 XYO(XYO)/MXN
$0.2015316
1 XYO(XYO)/PLN
0.0388752
1 XYO(XYO)/RON
лв0.0461376
1 XYO(XYO)/SEK
kr0.101994
1 XYO(XYO)/BGN
лв0.0178356
1 XYO(XYO)/HUF
Ft3.605568
1 XYO(XYO)/CZK
0.223212
1 XYO(XYO)/KWD
د.ك0.0032574
1 XYO(XYO)/ILS
0.0359916
1 XYO(XYO)/NOK
kr0.1088292
1 XYO(XYO)/NZD
$0.0179424

XYO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XYO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XYO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XYO kohta

Kui palju on XYO (XYO) tänapäeval väärt?
Reaalajas XYO hind USD on 0.01068 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XYO/USD hind?
Praegune hind XYO/USD on $ 0.01068. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XYO turukapitalisatsioon?
XYO turukapitalisatsioon on $ 143.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XYO ringlev varu?
XYO ringlev varu on 13.48B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XYO (ATH) hind?
XYO saavutab ATH hinna summas 0.0820290796298041 USD.
Mis oli kõigi aegade XYO madalaim (ATL) hind?
XYO nägi ATL hinda summas 0.0000960677747658 USD.
Milline on XYO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XYO kauplemismaht on $ 2.83M USD.
Kas XYO sel aastal kõrgemale ka suundub?
XYO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XYO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:58:48 (UTC+8)

XYO (XYO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XYO/USD kalkulaator

Summa

XYO
XYO
USD
USD

1 XYO = 0.01068 USD

Kauplemine: XYO

XYOUSDT
$0.0107
$0.0107$0.0107
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu