Mis on XYO (XYO)

XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.

Lisaks saate teha järgmist.

XYO hinna ennustus (USD)

Kui palju on XYO (XYO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XYO (XYO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XYO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

XYO (XYO) tokenoomika

XYO (XYO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XYO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XYO (XYO) ostujuhend

XYO kohalike valuutade suhtes

XYO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XYO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XYO kohta Kui palju on XYO (XYO) tänapäeval väärt? Reaalajas XYO hind USD on 0.01068 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XYO/USD hind? $ 0.01068 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XYO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XYO turukapitalisatsioon? XYO turukapitalisatsioon on $ 143.93M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XYO ringlev varu? XYO ringlev varu on 13.48B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XYO (ATH) hind? XYO saavutab ATH hinna summas 0.0820290796298041 USD . Mis oli kõigi aegade XYO madalaim (ATL) hind? XYO nägi ATL hinda summas 0.0000960677747658 USD . Milline on XYO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XYO kauplemismaht on $ 2.83M USD . Kas XYO sel aastal kõrgemale ka suundub? XYO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XYO hinna ennustust

