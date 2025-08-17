Arweave (AR) reaalajas hind on $ 7.601. Viimase 24 tunni jooksul AR kaubeldud madalaim $ 7.232 ja kõrgeim $ 7.668 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 90.94004420870436 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.485449842644.
Lüliajalise tootluse osas on AR muutunud +1.21% viimase tunni jooksul, +3.64% 24 tunni vältel -3.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Arweave (AR) – turuteave
No.125
$ 499.02M
$ 499.02M$ 499.02M
$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M
$ 501.67M
$ 501.67M$ 501.67M
65.65M
65.65M 65.65M
66,000,000
66,000,000 66,000,000
65,652,466
65,652,466 65,652,466
99.47%
0.01%
2017-08-01 00:00:00
AR
Arweave praegune turukapitalisatsioon on $ 499.02M$ 2.38M 24 tunnise kauplemismahuga. AR ringlev varu on 65.65M, mille koguvaru on 65652466. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 501.67M.
Arweave (AR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Arweave tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.26738
+3.64%
30 päeva
$ +0.112
+1.49%
60 päeva
$ +2.314
+43.76%
90 päeva
$ +0.377
+5.21%
Arweave Hinnamuutus täna
Täna registreeris AR muutuse $ +0.26738 (+3.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Arweave 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.112 (+1.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Arweave 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AR $ +2.314 (+43.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Arweave 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.377 (+5.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Arweave (AR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.
For more information of the project, please visit its official website below.
Arweave on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Arweave investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Arweave kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Arweave ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Arweave hinna ennustus (USD)
Kui palju on Arweave (AR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arweave (AR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arweave nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Arweave (AR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Arweave (AR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Arweave osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Arweave osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.