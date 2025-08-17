Rohkem infot AR

Arweave logo

Arweave hind(AR)

1 AR/USD reaalajas hind:

$7.613
+3.64%1D
USD
Arweave (AR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:52:33 (UTC+8)

Arweave (AR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 7.232
24 h madal
$ 7.668
24 h kõrge

$ 7.232
$ 7.668
$ 90.94004420870436
$ 0.485449842644
+1.21%

+3.64%

-3.62%

-3.62%

Arweave (AR) reaalajas hind on $ 7.601. Viimase 24 tunni jooksul AR kaubeldud madalaim $ 7.232 ja kõrgeim $ 7.668 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 90.94004420870436 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.485449842644.

Lüliajalise tootluse osas on AR muutunud +1.21% viimase tunni jooksul, +3.64% 24 tunni vältel -3.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arweave (AR) – turuteave

No.125

$ 499.02M
$ 2.38M
$ 501.67M
65.65M
66,000,000
65,652,466
99.47%

0.01%

2017-08-01 00:00:00

AR

Arweave praegune turukapitalisatsioon on $ 499.02M $ 2.38M 24 tunnise kauplemismahuga. AR ringlev varu on 65.65M, mille koguvaru on 65652466. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 501.67M.

Arweave (AR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Arweave tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.26738+3.64%
30 päeva$ +0.112+1.49%
60 päeva$ +2.314+43.76%
90 päeva$ +0.377+5.21%
Arweave Hinnamuutus täna

Täna registreeris AR muutuse $ +0.26738 (+3.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Arweave 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.112 (+1.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Arweave 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AR $ +2.314 (+43.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Arweave 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.377 (+5.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Arweave (AR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Arweave hinnaajaloo lehte.

Mis on Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

Arweave on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Arweave investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Arweave kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Arweave ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Arweave hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arweave (AR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arweave (AR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arweave nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arweave hinna ennustust kohe!

Arweave (AR) tokenoomika

Arweave (AR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Arweave (AR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Arweave osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Arweave osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AR kohalike valuutade suhtes

1 Arweave(AR)/VND
200,020.315
A$11.55352
5.54873
6.46085
$7.601
RM32.00021
310.04479
¥1,117.347
ARS$9,858.57301
605.87571
665.16351
Rp122,596.75703
10,556.87688
429.83655
￡E.366.82426
R$41.0454
C$10.48938
923.06544
11,657.95774
313.23721
Bs1,026.135
$7,327.364
Rs2,153.21128
4,115.25741
฿245.5123
NT$228.25803
د.إ27.89567
Fr6.0808
HK$59.43982
֏2,905.55826
.د.م68.33299
$143.43087
27.66764
лв32.83632
kr72.58955
лв12.69367
Ft2,566.0976
158.8609
د.ك2.318305
25.61537
kr77.45419
$12.76968

Arweave ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Arweave võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Arweave ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arweave kohta

Kui palju on Arweave (AR) tänapäeval väärt?
Reaalajas AR hind USD on 7.601 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AR/USD hind?
Praegune hind AR/USD on $ 7.601. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arweave turukapitalisatsioon?
AR turukapitalisatsioon on $ 499.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AR ringlev varu?
AR ringlev varu on 65.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AR (ATH) hind?
AR saavutab ATH hinna summas 90.94004420870436 USD.
Mis oli kõigi aegade AR madalaim (ATL) hind?
AR nägi ATL hinda summas 0.485449842644 USD.
Milline on AR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AR kauplemismaht on $ 2.38M USD.
Kas AR sel aastal kõrgemale ka suundub?
AR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AR hinna ennustust.
Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

