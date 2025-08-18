Rohkem infot SYN

Synapse (SYN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:09:54 (UTC+8)

Synapse (SYN) hinna teave (USD)

-4.37%

ETH

Synapse praegune turukapitalisatsioon on $ 25.66M $ 736.78K 24 tunnise kauplemismahuga. SYN ringlev varu on 182.07M, mille koguvaru on 196880454.04773155. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.23M.

Synapse (SYN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Synapse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0034805-2.41%
30 päeva$ +0.00413+3.01%
60 päeva$ +0.01611+12.90%
90 päeva$ -0.08339-37.18%
Synapse Hinnamuutus täna

Täna registreeris SYN muutuse $ -0.0034805 (-2.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Synapse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00413 (+3.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Synapse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SYN $ +0.01611 (+12.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Synapse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.08339 (-37.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Synapse (SYN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Synapse hinnaajaloo lehte.

Mis on Synapse (SYN)

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Synapse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Synapse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SYN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Synapse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Synapse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Synapse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Synapse (SYN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Synapse (SYN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Synapse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Synapse hinna ennustust kohe!

Synapse (SYN) tokenoomika

Synapse (SYN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Synapse (SYN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Synapse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Synapse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Synapse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Synapse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Synapse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Synapse kohta

Kui palju on Synapse (SYN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SYN hind USD on 0.14091 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SYN/USD hind?
Praegune hind SYN/USD on $ 0.14091. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Synapse turukapitalisatsioon?
SYN turukapitalisatsioon on $ 25.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SYN ringlev varu?
SYN ringlev varu on 182.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYN (ATH) hind?
SYN saavutab ATH hinna summas 5.014042221515074 USD.
Mis oli kõigi aegade SYN madalaim (ATL) hind?
SYN nägi ATL hinda summas 0.08414639000492928 USD.
Milline on SYN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SYN kauplemismaht on $ 736.78K USD.
Kas SYN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SYN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:09:54 (UTC+8)

Synapse (SYN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

