MYX Finance (MYX) reaalajas hind on $ 2.17003. Viimase 24 tunni jooksul MYX kaubeldud madalaim $ 1.85545 ja kõrgeim $ 2.46145 näitab aktiivset turu volatiivsust. MYXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.488073005330117 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04671661054199852.
Lüliajalise tootluse osas on MYX muutunud -1.37% viimase tunni jooksul, -1.68% 24 tunni vältel +24.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MYX Finance (MYX) – turuteave
No.160
$ 342.32M
$ 342.32M
$ 1.29M
$ 1.29M
$ 2.17B
$ 2.17B
157.75M
157.75M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
15.77%
BSC
MYX Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 342.32M$ 1.29M 24 tunnise kauplemismahuga. MYX ringlev varu on 157.75M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.17B.
MYX Finance (MYX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MYX Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0370794
-1.68%
30 päeva
$ +2.09493
+2,789.52%
60 päeva
$ +2.10693
+3,339.03%
90 päeva
$ +2.09983
+2,991.21%
MYX Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris MYX muutuse $ -0.0370794 (-1.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MYX Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +2.09493 (+2,789.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MYX Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MYX $ +2.10693 (+3,339.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MYX Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +2.09983 (+2,991.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MYX Finance (MYX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.
MYX Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on MYX Finance (MYX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MYX Finance (MYX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MYX Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MYX Finance (MYX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MYX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MYX Finance (MYX) ostujuhend
