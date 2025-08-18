Rohkem infot MYX

MYX Finance (MYX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:30:37 (UTC+8)

MYX Finance (MYX) hinna teave (USD)

MYX Finance (MYX) reaalajas hind on $ 2.17003. Viimase 24 tunni jooksul MYX kaubeldud madalaim $ 1.85545 ja kõrgeim $ 2.46145 näitab aktiivset turu volatiivsust. MYXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.488073005330117 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04671661054199852.

Lüliajalise tootluse osas on MYX muutunud -1.37% viimase tunni jooksul, -1.68% 24 tunni vältel +24.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MYX Finance (MYX) – turuteave

MYX Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 342.32M $ 1.29M 24 tunnise kauplemismahuga. MYX ringlev varu on 157.75M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.17B.

MYX Finance (MYX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MYX Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0370794-1.68%
30 päeva$ +2.09493+2,789.52%
60 päeva$ +2.10693+3,339.03%
90 päeva$ +2.09983+2,991.21%
MYX Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris MYX muutuse $ -0.0370794 (-1.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MYX Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +2.09493 (+2,789.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MYX Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MYX $ +2.10693 (+3,339.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MYX Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +2.09983 (+2,991.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MYX Finance (MYX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MYX Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on MYX Finance (MYX)

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

MYX Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MYX Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MYX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MYX Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MYX Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MYX Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on MYX Finance (MYX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MYX Finance (MYX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MYX Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MYX Finance hinna ennustust kohe!

MYX Finance (MYX) tokenoomika

MYX Finance (MYX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MYX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MYX Finance (MYX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MYX Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MYX Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MYX kohalike valuutade suhtes

MYX Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MYX Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MYX Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MYX Finance kohta

Kui palju on MYX Finance (MYX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MYX hind USD on 2.17003 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MYX/USD hind?
Praegune hind MYX/USD on $ 2.17003. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MYX Finance turukapitalisatsioon?
MYX turukapitalisatsioon on $ 342.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MYX ringlev varu?
MYX ringlev varu on 157.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MYX (ATH) hind?
MYX saavutab ATH hinna summas 2.488073005330117 USD.
Mis oli kõigi aegade MYX madalaim (ATL) hind?
MYX nägi ATL hinda summas 0.04671661054199852 USD.
Milline on MYX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MYX kauplemismaht on $ 1.29M USD.
Kas MYX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MYX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MYX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:30:37 (UTC+8)

MYX Finance (MYX) Olulised valdkonna uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

