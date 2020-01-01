XYO (XYO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XYO (XYO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XYO (XYO) teave XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups. Ametlik veebisait: https://xyo.network/ Valge raamat: https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b Ostke XYO kohe!

XYO (XYO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XYO (XYO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 137.73M $ 137.73M $ 137.73M Koguvaru: $ 13.93B $ 13.93B $ 13.93B Ringlev varu: $ 13.48B $ 13.48B $ 13.48B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 142.38M $ 142.38M $ 142.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 Praegune hind: $ 0.01022 $ 0.01022 $ 0.01022 Lisateave XYO (XYO) hinna kohta

XYO (XYO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XYO (XYO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XYO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XYO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XYO tokeni tokenoomikat, avastage XYO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XYO Kas olete huvitatud XYO (XYO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XYO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XYO MEXC-ist osta!

XYO (XYO) hinna ajalugu XYO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XYO hinna ajalugu kohe!

XYO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XYO võiks suunduda? Meie XYO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XYO tokeni hinna ennustust kohe!

