Harmony logo

Harmony hind(ONE)

1 ONE/USD reaalajas hind:

$0.011262
$0.011262$0.011262
-2.72%1D
USD
Harmony (ONE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:03:59 (UTC+8)

Harmony (ONE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.011136
$ 0.011136$ 0.011136
24 h madal
$ 0.011658
$ 0.011658$ 0.011658
24 h kõrge

$ 0.011136
$ 0.011136$ 0.011136

$ 0.011658
$ 0.011658$ 0.011658

$ 0.3798319197326405
$ 0.3798319197326405$ 0.3798319197326405

$ 0.00125670166096
$ 0.00125670166096$ 0.00125670166096

-0.75%

-2.71%

-0.79%

-0.79%

Harmony (ONE) reaalajas hind on $ 0.011266. Viimase 24 tunni jooksul ONE kaubeldud madalaim $ 0.011136 ja kõrgeim $ 0.011658 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3798319197326405 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00125670166096.

Lüliajalise tootluse osas on ONE muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel -0.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Harmony (ONE) – turuteave

No.267

$ 165.44M
$ 165.44M$ 165.44M

$ 515.54K
$ 515.54K$ 515.54K

$ 165.44M
$ 165.44M$ 165.44M

14.69B
14.69B 14.69B

--
----

14,685,114,212.762915
14,685,114,212.762915 14,685,114,212.762915

2019-06-01 00:00:00

$ 0.003175
$ 0.003175$ 0.003175

ONE

Harmony praegune turukapitalisatsioon on $ 165.44M $ 515.54K 24 tunnise kauplemismahuga. ONE ringlev varu on 14.69B, mille koguvaru on 14685114212.762915. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Harmony (ONE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Harmony tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00031489-2.71%
30 päeva$ -0.000967-7.91%
60 päeva$ +0.001192+11.83%
90 päeva$ -0.002752-19.64%
Harmony Hinnamuutus täna

Täna registreeris ONE muutuse $ -0.00031489 (-2.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Harmony 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000967 (-7.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Harmony 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ONE $ +0.001192 (+11.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Harmony 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002752 (-19.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Harmony (ONE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Harmony hinnaajaloo lehte.

Mis on Harmony (ONE)

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

Harmony on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Harmony investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ONE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Harmony kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Harmony ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Harmony hinna ennustus (USD)

Kui palju on Harmony (ONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Harmony (ONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Harmony nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Harmony hinna ennustust kohe!

Harmony (ONE) tokenoomika

Harmony (ONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Harmony (ONE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Harmony osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Harmony osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ONE kohalike valuutade suhtes

1 Harmony(ONE)/VND
296.46479
1 Harmony(ONE)/AUD
A$0.01723698
1 Harmony(ONE)/GBP
0.00822418
1 Harmony(ONE)/EUR
0.0095761
1 Harmony(ONE)/USD
$0.011266
1 Harmony(ONE)/MYR
RM0.04742986
1 Harmony(ONE)/TRY
0.45954014
1 Harmony(ONE)/JPY
¥1.656102
1 Harmony(ONE)/ARS
ARS$14.59318778
1 Harmony(ONE)/RUB
0.8973369
1 Harmony(ONE)/INR
0.98588766
1 Harmony(ONE)/IDR
Rp181.70965198
1 Harmony(ONE)/KRW
15.64712208
1 Harmony(ONE)/PHP
0.6370923
1 Harmony(ONE)/EGP
￡E.0.54324652
1 Harmony(ONE)/BRL
R$0.0608364
1 Harmony(ONE)/CAD
C$0.01554708
1 Harmony(ONE)/BDT
1.36814304
1 Harmony(ONE)/NGN
17.27911484
1 Harmony(ONE)/UAH
0.46427186
1 Harmony(ONE)/VES
Bs1.52091
1 Harmony(ONE)/CLP
$10.860424
1 Harmony(ONE)/PKR
Rs3.19143248
1 Harmony(ONE)/KZT
6.09952506
1 Harmony(ONE)/THB
฿0.36456776
1 Harmony(ONE)/TWD
NT$0.33831798
1 Harmony(ONE)/AED
د.إ0.04134622
1 Harmony(ONE)/CHF
Fr0.0090128
1 Harmony(ONE)/HKD
HK$0.08810012
1 Harmony(ONE)/AMD
֏4.30654116
1 Harmony(ONE)/MAD
.د.م0.10128134
1 Harmony(ONE)/MXN
$0.21101218
1 Harmony(ONE)/PLN
0.04089558
1 Harmony(ONE)/RON
лв0.04866912
1 Harmony(ONE)/SEK
kr0.10736498
1 Harmony(ONE)/BGN
лв0.01881422
1 Harmony(ONE)/HUF
Ft3.80092308
1 Harmony(ONE)/CZK
0.23557206
1 Harmony(ONE)/KWD
د.ك0.00343613
1 Harmony(ONE)/ILS
0.03796642
1 Harmony(ONE)/NOK
kr0.11446256
1 Harmony(ONE)/NZD
$0.01892688

Harmony ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Harmony võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Harmony ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Harmony kohta

Kui palju on Harmony (ONE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ONE hind USD on 0.011266 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ONE/USD hind?
Praegune hind ONE/USD on $ 0.011266. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Harmony turukapitalisatsioon?
ONE turukapitalisatsioon on $ 165.44M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ONE ringlev varu?
ONE ringlev varu on 14.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ONE (ATH) hind?
ONE saavutab ATH hinna summas 0.3798319197326405 USD.
Mis oli kõigi aegade ONE madalaim (ATL) hind?
ONE nägi ATL hinda summas 0.00125670166096 USD.
Milline on ONE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ONE kauplemismaht on $ 515.54K USD.
Kas ONE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ONE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:03:59 (UTC+8)

Harmony (ONE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

