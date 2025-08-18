Harmony (ONE) reaalajas hind on $ 0.011266. Viimase 24 tunni jooksul ONE kaubeldud madalaim $ 0.011136 ja kõrgeim $ 0.011658 näitab aktiivset turu volatiivsust. ONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3798319197326405 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00125670166096.
Lüliajalise tootluse osas on ONE muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel -0.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Harmony (ONE) – turuteave
No.267
$ 165.44M
$ 515.54K
$ 165.44M
14.69B
--
14,685,114,212.762915
2019-06-01 00:00:00
$ 0.003175
ONE
Harmony praegune turukapitalisatsioon on $ 165.44M$ 515.54K 24 tunnise kauplemismahuga. ONE ringlev varu on 14.69B, mille koguvaru on 14685114212.762915. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Harmony (ONE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Harmony tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00031489
-2.71%
30 päeva
$ -0.000967
-7.91%
60 päeva
$ +0.001192
+11.83%
90 päeva
$ -0.002752
-19.64%
Harmony Hinnamuutus täna
Täna registreeris ONE muutuse $ -0.00031489 (-2.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Harmony 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000967 (-7.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Harmony 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ONE $ +0.001192 (+11.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Harmony 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002752 (-19.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Harmony (ONE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.
Harmony on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Harmony investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ONE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Harmony kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Harmony ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Harmony hinna ennustus (USD)
Kui palju on Harmony (ONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Harmony (ONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Harmony nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Harmony (ONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Harmony (ONE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Harmony osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Harmony osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.