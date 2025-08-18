Mis on Xterio (XTER)

Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.

Xterio (XTER) tokenoomika

Xterio (XTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Xterio võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xterio kohta Kui palju on Xterio (XTER) tänapäeval väärt? Reaalajas XTER hind USD on 0.0915 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XTER/USD hind? $ 0.0915 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XTER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Xterio turukapitalisatsioon? XTER turukapitalisatsioon on $ 13.85M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XTER ringlev varu? XTER ringlev varu on 151.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XTER (ATH) hind? XTER saavutab ATH hinna summas 0.5443925194708389 USD . Mis oli kõigi aegade XTER madalaim (ATL) hind? XTER nägi ATL hinda summas 0.08263968877433543 USD . Milline on XTER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XTER kauplemismaht on $ 101.70K USD . Kas XTER sel aastal kõrgemale ka suundub? XTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XTER hinna ennustust

Xterio (XTER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

