Xterio logo

Xterio hind(XTER)

1 XTER/USD reaalajas hind:

$0.0918
-0.21%1D
USD
Xterio (XTER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:19:52 (UTC+8)

Xterio (XTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0905
24 h madal
$ 0.0951
24 h kõrge

$ 0.0905
$ 0.0951
$ 0.5443925194708389
$ 0.08263968877433543
-0.55%

-0.21%

-2.04%

-2.04%

Xterio (XTER) reaalajas hind on $ 0.0915. Viimase 24 tunni jooksul XTER kaubeldud madalaim $ 0.0905 ja kõrgeim $ 0.0951 näitab aktiivset turu volatiivsust. XTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5443925194708389 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.08263968877433543.

Lüliajalise tootluse osas on XTER muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel -2.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Xterio (XTER) – turuteave

No.1036

$ 13.85M
$ 101.70K
$ 91.50M
151.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.13%

NONE

Xterio praegune turukapitalisatsioon on $ 13.85M $ 101.70K 24 tunnise kauplemismahuga. XTER ringlev varu on 151.36M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 91.50M.

Xterio (XTER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Xterio tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000193-0.21%
30 päeva$ -0.0243-20.99%
60 päeva$ -0.0587-39.09%
90 päeva$ -0.1789-66.17%
Xterio Hinnamuutus täna

Täna registreeris XTER muutuse $ -0.000193 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Xterio 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0243 (-20.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Xterio 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XTER $ -0.0587 (-39.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Xterio 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1789 (-66.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Xterio (XTER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Xterio hinnaajaloo lehte.

Mis on Xterio (XTER)

Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.

Xterio on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Xterio investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XTER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Xterio kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Xterio ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Xterio hinna ennustus (USD)

Kui palju on Xterio (XTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Xterio (XTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Xterio nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Xterio hinna ennustust kohe!

Xterio (XTER) tokenoomika

Xterio (XTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Xterio (XTER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Xterio osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Xterio osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XTER kohalike valuutade suhtes

1 Xterio(XTER)/VND
2,407.8225
1 Xterio(XTER)/AUD
A$0.13908
1 Xterio(XTER)/GBP
0.066795
1 Xterio(XTER)/EUR
0.077775
1 Xterio(XTER)/USD
$0.0915
1 Xterio(XTER)/MYR
RM0.385215
1 Xterio(XTER)/TRY
3.732285
1 Xterio(XTER)/JPY
¥13.4505
1 Xterio(XTER)/ARS
ARS$118.676415
1 Xterio(XTER)/RUB
7.298955
1 Xterio(XTER)/INR
8.007165
1 Xterio(XTER)/IDR
Rp1,475.806245
1 Xterio(XTER)/KRW
127.08252
1 Xterio(XTER)/PHP
5.174325
1 Xterio(XTER)/EGP
￡E.4.418535
1 Xterio(XTER)/BRL
R$0.4941
1 Xterio(XTER)/CAD
C$0.12627
1 Xterio(XTER)/BDT
11.11176
1 Xterio(XTER)/NGN
140.33721
1 Xterio(XTER)/UAH
3.770715
1 Xterio(XTER)/VES
Bs12.3525
1 Xterio(XTER)/CLP
$88.206
1 Xterio(XTER)/PKR
Rs25.92012
1 Xterio(XTER)/KZT
49.539015
1 Xterio(XTER)/THB
฿2.965515
1 Xterio(XTER)/TWD
NT$2.747745
1 Xterio(XTER)/AED
د.إ0.335805
1 Xterio(XTER)/CHF
Fr0.0732
1 Xterio(XTER)/HKD
HK$0.71553
1 Xterio(XTER)/AMD
֏34.97679
1 Xterio(XTER)/MAD
.د.م0.822585
1 Xterio(XTER)/MXN
$1.713795
1 Xterio(XTER)/PLN
0.33306
1 Xterio(XTER)/RON
лв0.39528
1 Xterio(XTER)/SEK
kr0.87291
1 Xterio(XTER)/BGN
лв0.152805
1 Xterio(XTER)/HUF
Ft30.922425
1 Xterio(XTER)/CZK
1.91601
1 Xterio(XTER)/KWD
د.ك0.0279075
1 Xterio(XTER)/ILS
0.308355
1 Xterio(XTER)/NOK
kr0.930555
1 Xterio(XTER)/NZD
$0.15372

Xterio ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Xterio võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Xterio ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xterio kohta

Kui palju on Xterio (XTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas XTER hind USD on 0.0915 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XTER/USD hind?
Praegune hind XTER/USD on $ 0.0915. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Xterio turukapitalisatsioon?
XTER turukapitalisatsioon on $ 13.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XTER ringlev varu?
XTER ringlev varu on 151.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XTER (ATH) hind?
XTER saavutab ATH hinna summas 0.5443925194708389 USD.
Mis oli kõigi aegade XTER madalaim (ATL) hind?
XTER nägi ATL hinda summas 0.08263968877433543 USD.
Milline on XTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XTER kauplemismaht on $ 101.70K USD.
Kas XTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
XTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XTER hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

