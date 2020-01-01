Xterio (XTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Xterio (XTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Xterio (XTER) teave Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic. Ametlik veebisait: https://xter.io Valge raamat: https://docs.xter.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x103071Da56e7cD95b415320760D6a0dDC4DA1ca5 Ostke XTER kohe!

Xterio (XTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Xterio (XTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.14M $ 12.14M $ 12.14M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 151.36M $ 151.36M $ 151.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 80.20M $ 80.20M $ 80.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7851 $ 0.7851 $ 0.7851 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07719449076315865 $ 0.07719449076315865 $ 0.07719449076315865 Praegune hind: $ 0.0802 $ 0.0802 $ 0.0802 Lisateave Xterio (XTER) hinna kohta

Xterio (XTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Xterio (XTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XTER tokeni tokenoomikat, avastage XTER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XTER

Xterio (XTER) hinna ajalugu XTER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XTER hinna ajalugu kohe!

XTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XTER võiks suunduda? Meie XTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XTER tokeni hinna ennustust kohe!

