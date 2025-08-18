Mis on Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix (XRD) tokenoomika

Radix (XRD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XRD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Radix ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Radix võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Radix kohta Kui palju on Radix (XRD) tänapäeval väärt? Reaalajas XRD hind USD on 0.005807 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XRD/USD hind? $ 0.005807 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XRD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Radix turukapitalisatsioon? XRD turukapitalisatsioon on $ 68.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XRD ringlev varu? XRD ringlev varu on 11.82B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XRD (ATH) hind? XRD saavutab ATH hinna summas 0.6538178727691196 USD . Mis oli kõigi aegade XRD madalaim (ATL) hind? XRD nägi ATL hinda summas 0.003522118257304897 USD . Milline on XRD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XRD kauplemismaht on $ 98.61K USD . Kas XRD sel aastal kõrgemale ka suundub? XRD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XRD hinna ennustust

