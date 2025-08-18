Rohkem infot XRD

Radix hind(XRD)

1 XRD/USD reaalajas hind:

$0.005807
-0.61%1D
USD
Radix (XRD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:19:37 (UTC+8)

Radix (XRD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00574
24 h madal
$ 0.00603
24 h kõrge

$ 0.00574
$ 0.00603
$ 0.6538178727691196
$ 0.003522118257304897
+0.31%

-0.61%

-12.39%

-12.39%

Radix (XRD) reaalajas hind on $ 0.005807. Viimase 24 tunni jooksul XRD kaubeldud madalaim $ 0.00574 ja kõrgeim $ 0.00603 näitab aktiivset turu volatiivsust. XRDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6538178727691196 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003522118257304897.

Lüliajalise tootluse osas on XRD muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -0.61% 24 tunni vältel -12.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Radix (XRD) – turuteave

No.472

$ 68.62M
$ 98.61K
$ 76.75M
11.82B
13,217,356,535.289965
XRD

Radix praegune turukapitalisatsioon on $ 68.62M $ 98.61K 24 tunnise kauplemismahuga. XRD ringlev varu on 11.82B, mille koguvaru on 13217356535.289965. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Radix (XRD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Radix tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00003564-0.61%
30 päeva$ -0.002942-33.63%
60 päeva$ -0.000523-8.27%
90 päeva$ -0.001976-25.39%
Radix Hinnamuutus täna

Täna registreeris XRD muutuse $ -0.00003564 (-0.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Radix 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002942 (-33.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Radix 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XRD $ -0.000523 (-8.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Radix 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001976 (-25.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Radix (XRD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Radix hinnaajaloo lehte.

Mis on Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Radix investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XRD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Radix kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Radix ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Radix hinna ennustus (USD)

Kui palju on Radix (XRD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Radix (XRD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Radix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Radix hinna ennustust kohe!

Radix (XRD) tokenoomika

Radix (XRD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XRD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Radix (XRD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Radix osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Radix osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XRD kohalike valuutade suhtes

1 Radix(XRD)/VND
152.811205
1 Radix(XRD)/AUD
A$0.00882664
1 Radix(XRD)/GBP
0.00423911
1 Radix(XRD)/EUR
0.00493595
1 Radix(XRD)/USD
$0.005807
1 Radix(XRD)/MYR
RM0.02444747
1 Radix(XRD)/TRY
0.23686753
1 Radix(XRD)/JPY
¥0.853629
1 Radix(XRD)/ARS
ARS$7.53173707
1 Radix(XRD)/RUB
0.46322439
1 Radix(XRD)/INR
0.50817057
1 Radix(XRD)/IDR
Rp93.66127721
1 Radix(XRD)/KRW
8.06522616
1 Radix(XRD)/PHP
0.32838585
1 Radix(XRD)/EGP
￡E.0.28042003
1 Radix(XRD)/BRL
R$0.0313578
1 Radix(XRD)/CAD
C$0.00801366
1 Radix(XRD)/BDT
0.70520208
1 Radix(XRD)/NGN
8.90642818
1 Radix(XRD)/UAH
0.23930647
1 Radix(XRD)/VES
Bs0.783945
1 Radix(XRD)/CLP
$5.597948
1 Radix(XRD)/PKR
Rs1.64500696
1 Radix(XRD)/KZT
3.14396787
1 Radix(XRD)/THB
฿0.18820487
1 Radix(XRD)/TWD
NT$0.17438421
1 Radix(XRD)/AED
د.إ0.02131169
1 Radix(XRD)/CHF
Fr0.0046456
1 Radix(XRD)/HKD
HK$0.04541074
1 Radix(XRD)/AMD
֏2.21978382
1 Radix(XRD)/MAD
.د.م0.05220493
1 Radix(XRD)/MXN
$0.10876511
1 Radix(XRD)/PLN
0.02113748
1 Radix(XRD)/RON
лв0.02508624
1 Radix(XRD)/SEK
kr0.05539878
1 Radix(XRD)/BGN
лв0.00969769
1 Radix(XRD)/HUF
Ft1.96247565
1 Radix(XRD)/CZK
0.12159858
1 Radix(XRD)/KWD
د.ك0.001771135
1 Radix(XRD)/ILS
0.01956959
1 Radix(XRD)/NOK
kr0.05905719
1 Radix(XRD)/NZD
$0.00975576

Radix ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Radix võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Radix ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Radix kohta

Kui palju on Radix (XRD) tänapäeval väärt?
Reaalajas XRD hind USD on 0.005807 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XRD/USD hind?
Praegune hind XRD/USD on $ 0.005807. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Radix turukapitalisatsioon?
XRD turukapitalisatsioon on $ 68.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XRD ringlev varu?
XRD ringlev varu on 11.82B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XRD (ATH) hind?
XRD saavutab ATH hinna summas 0.6538178727691196 USD.
Mis oli kõigi aegade XRD madalaim (ATL) hind?
XRD nägi ATL hinda summas 0.003522118257304897 USD.
Milline on XRD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XRD kauplemismaht on $ 98.61K USD.
Kas XRD sel aastal kõrgemale ka suundub?
XRD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XRD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

