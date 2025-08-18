Radix (XRD) reaalajas hind on $ 0.005807. Viimase 24 tunni jooksul XRD kaubeldud madalaim $ 0.00574 ja kõrgeim $ 0.00603 näitab aktiivset turu volatiivsust. XRDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6538178727691196 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003522118257304897.
Lüliajalise tootluse osas on XRD muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -0.61% 24 tunni vältel -12.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Radix (XRD) – turuteave
No.472
$ 68.62M
$ 98.61K
$ 76.75M
11.82B
13,217,356,535.289965
XRD
Radix praegune turukapitalisatsioon on $ 68.62M$ 98.61K 24 tunnise kauplemismahuga. XRD ringlev varu on 11.82B, mille koguvaru on 13217356535.289965. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Radix (XRD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Radix tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003564
-0.61%
30 päeva
$ -0.002942
-33.63%
60 päeva
$ -0.000523
-8.27%
90 päeva
$ -0.001976
-25.39%
Radix Hinnamuutus täna
Täna registreeris XRD muutuse $ -0.00003564 (-0.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Radix 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002942 (-33.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Radix 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XRD $ -0.000523 (-8.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Radix 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001976 (-25.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Radix (XRD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.
Radix on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Radix investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XRD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Radix kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Radix ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Radix hinna ennustus (USD)
Kui palju on Radix (XRD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Radix (XRD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Radix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Radix (XRD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XRD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Radix (XRD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Radix osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Radix osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
