Radix (XRD) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Radix (XRD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Radix (XRD) teave

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Ametlik veebisait:
https://www.radixdlt.com/
Valge raamat:
https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi
Plokiahela Explorer:
https://dashboard.radixdlt.com/

Radix (XRD) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Radix (XRD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 60.84M
$ 60.84M
Koguvaru:
$ 13.22B
$ 13.22B
Ringlev varu:
$ 11.82B
$ 11.82B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 68.04M
$ 68.04M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.22
$ 0.22
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.003522118257304897
$ 0.003522118257304897
Praegune hind:
$ 0.005147
$ 0.005147

Radix (XRD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Radix (XRD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate XRD tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

XRD tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate XRD tokeni tokenoomikat, avastage XRD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XRD

Kas olete huvitatud Radix (XRD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XRD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Radix (XRD) hinna ajalugu

XRD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

XRD – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu XRD võiks suunduda? Meie XRD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.