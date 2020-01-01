Radix (XRD) tokenoomika
Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.
Radix (XRD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Radix (XRD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate XRD tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
XRD tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate XRD tokeni tokenoomikat, avastage XRD tokeni reaalajas hinda!
Radix (XRD) hinna ajalugu
XRD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
XRD – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu XRD võiks suunduda? Meie XRD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
