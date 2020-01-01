Radix (XRD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Radix (XRD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Radix (XRD) teave Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog. Ametlik veebisait: https://www.radixdlt.com/ Valge raamat: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi Plokiahela Explorer: https://dashboard.radixdlt.com/ Ostke XRD kohe!

Radix (XRD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Radix (XRD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.84M $ 60.84M $ 60.84M Koguvaru: $ 13.22B $ 13.22B $ 13.22B Ringlev varu: $ 11.82B $ 11.82B $ 11.82B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.04M $ 68.04M $ 68.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 Praegune hind: $ 0.005147 $ 0.005147 $ 0.005147 Lisateave Radix (XRD) hinna kohta

Radix (XRD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Radix (XRD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XRD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XRD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XRD tokeni tokenoomikat, avastage XRD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XRD Kas olete huvitatud Radix (XRD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XRD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XRD MEXC-ist osta!

Radix (XRD) hinna ajalugu XRD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XRD hinna ajalugu kohe!

XRD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XRD võiks suunduda? Meie XRD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XRD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!