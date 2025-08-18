Neurai (XNA) reaalajas hind on $ 0.0001724. Viimase 24 tunni jooksul XNA kaubeldud madalaim $ 0.0001669 ja kõrgeim $ 0.0001759 näitab aktiivset turu volatiivsust. XNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.006802428768499582 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000070314496375403.
Lüliajalise tootluse osas on XNA muutunud -0.81% viimase tunni jooksul, -0.40% 24 tunni vältel -5.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Neurai (XNA) – turuteave
No.1918
$ 1.70M
$ 5.29K
$ 3.62M
9.87B
21,000,000,000
9,872,903,071
47.01%
XNA
Neurai praegune turukapitalisatsioon on $ 1.70M$ 5.29K 24 tunnise kauplemismahuga. XNA ringlev varu on 9.87B, mille koguvaru on 9872903071. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.62M.
Neurai (XNA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Neurai tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000692
-0.40%
30 päeva
$ -0.0000212
-10.96%
60 päeva
$ -0.0000177
-9.32%
90 päeva
$ -0.0001004
-36.81%
Neurai Hinnamuutus täna
Täna registreeris XNA muutuse $ -0.000000692 (-0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Neurai 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000212 (-10.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Neurai 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XNA $ -0.0000177 (-9.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Neurai 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001004 (-36.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Neurai (XNA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.
Neurai on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Neurai investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XNA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Neurai kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Neurai ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Neurai hinna ennustus (USD)
Kui palju on Neurai (XNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neurai (XNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neurai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Neurai (XNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Neurai (XNA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Neurai osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Neurai osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.