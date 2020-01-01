Neurai (XNA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neurai (XNA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neurai (XNA) teave Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. Ametlik veebisait: https://neurai.org Plokiahela Explorer: https://neuraiexplorer.com Ostke XNA kohe!

Neurai (XNA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neurai (XNA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Koguvaru: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Ringlev varu: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00754 $ 0.00754 $ 0.00754 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 Praegune hind: $ 0.0001632 $ 0.0001632 $ 0.0001632 Lisateave Neurai (XNA) hinna kohta

Neurai (XNA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neurai (XNA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XNA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XNA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XNA tokeni tokenoomikat, avastage XNA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XNA Kas olete huvitatud Neurai (XNA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XNA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XNA MEXC-ist osta!

Neurai (XNA) hinna ajalugu XNA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XNA hinna ajalugu kohe!

XNA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XNA võiks suunduda? Meie XNA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XNA tokeni hinna ennustust kohe!

