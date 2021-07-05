XEC (XEC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XEC (XEC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XEC (XEC) teave eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains. Ametlik veebisait: https://e.cash/ Valge raamat: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.e.cash/ Ostke XEC kohe!

XEC (XEC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XEC (XEC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 394.98M $ 394.98M $ 394.98M Koguvaru: $ 19.91T $ 19.91T $ 19.91T Ringlev varu: $ 19.91T $ 19.91T $ 19.91T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 416.64M $ 416.64M $ 416.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00038744 $ 0.00038744 $ 0.00038744 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 Praegune hind: $ 0.00001984 $ 0.00001984 $ 0.00001984 Lisateave XEC (XEC) hinna kohta

XEC (XEC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XEC (XEC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XEC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XEC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XEC tokeni tokenoomikat, avastage XEC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XEC Kas olete huvitatud XEC (XEC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XEC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XEC MEXC-ist osta!

XEC (XEC) hinna ajalugu XEC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XEC hinna ajalugu kohe!

XEC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XEC võiks suunduda? Meie XEC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XEC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!