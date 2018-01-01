ZIGCOIN (ZIG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZIGCOIN (ZIG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZIGCOIN (ZIG) teave ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord. Ametlik veebisait: https://zigchain.com/ Valge raamat: https://docs.zigchain.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/26f12PmBk77wQV1TzLe8XKkNBvMFggbuypxdtMLzNLzz Ostke ZIG kohe!

ZIGCOIN (ZIG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZIGCOIN (ZIG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 154.01M $ 154.01M $ 154.01M Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 213.58M $ 213.58M $ 213.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.49999 $ 0.49999 $ 0.49999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00431462744251162 $ 0.00431462744251162 $ 0.00431462744251162 Praegune hind: $ 0.109308 $ 0.109308 $ 0.109308 Lisateave ZIGCOIN (ZIG) hinna kohta

ZIGCOIN (ZIG) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas ZIG tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. ZIGChain’s token economics are structured around a modular Cosmos SDK-based architecture, with a focus on sustainable issuance, robust allocation, utility-driven incentives, and transparent locking/unlocking mechanisms. Below is a comprehensive breakdown based on available documentation and technical references. Issuance Mechanism Mint Module: ZIGChain uses the Cosmos SDK’s Mint module to regulate the issuance of ZIG tokens. This ensures a sustainable token economy through controlled inflation and supply management.

ZIGChain uses the Cosmos SDK’s Mint module to regulate the issuance of ZIG tokens. This ensures a sustainable token economy through controlled inflation and supply management. Proof-of-Stake (PoS): New tokens are issued as staking rewards to validators and delegators, incentivizing network security and participation. Allocation Mechanism The Distribution module manages the allocation of staking rewards and maintains a community pool for ecosystem development. While specific percentages for ZIGChain’s genesis allocation are not detailed in the available documentation, the Cosmos SDK standard typically includes allocations for: Validators and Delegators (staking rewards)

Community Pool (ecosystem development)

Team and Advisors

Early Backers/Investors

Foundation Custom Modules: Factory: Enables creation and management of custom tokens.

Enables creation and management of custom tokens. DEX: Supports on-chain swaps and liquidity pools.

Supports on-chain swaps and liquidity pools. Wealth Management Engine: Allows tokenization of investment strategies, distributing returns and risks among participants. Usage and Incentive Mechanism Staking: ZIG tokens are staked by validators and delegators to secure the network and earn rewards.

ZIG tokens are staked by validators and delegators to secure the network and earn rewards. Governance: Token holders can propose and vote on network changes, ensuring decentralized decision-making.

Token holders can propose and vote on network changes, ensuring decentralized decision-making. Transaction Fees: ZIG tokens are used to pay network transaction fees.

ZIG tokens are used to pay network transaction fees. Profit Sharing: The Wealth Management Engine enables users to participate in tokenized investment strategies, sharing in both profits and risks.

The Wealth Management Engine enables users to participate in tokenized investment strategies, sharing in both profits and risks. Ecosystem Participation: Custom tokens and DEX modules incentivize liquidity provision and protocol engagement. Locking Mechanism Staking Lock: Tokens staked by validators and delegators are locked for a period, securing the network and aligning incentives.

Tokens staked by validators and delegators are locked for a period, securing the network and aligning incentives. Slashing: Misconduct by validators (e.g., double-signing, downtime) results in slashing of locked tokens, enforcing network security.

Misconduct by validators (e.g., double-signing, downtime) results in slashing of locked tokens, enforcing network security. Vesting (Implied): While explicit vesting schedules are not detailed, Cosmos SDK-based projects typically implement vesting for team, advisors, and early backers to ensure long-term alignment. Unlocking Time Staking Unlock: Tokens become available for withdrawal after an unbonding period, as defined by network parameters.

Tokens become available for withdrawal after an unbonding period, as defined by network parameters. Vesting Unlock: Team and early backer allocations are usually subject to linear or cliff vesting, gradually unlocking over a multi-year period (standard in Cosmos SDK projects, but specific ZIGChain schedules are not detailed in the available documentation). Summary Table Mechanism Description Issuance Controlled by Mint module; PoS rewards for validators/delegators Allocation Staking rewards, community pool, team, backers, foundation, custom modules Usage/Incentives Staking, governance, transaction fees, profit sharing, DEX participation Locking Staking lock, slashing penalties, (implied) vesting for team/backers Unlocking Unbonding period for staked tokens, (implied) vesting unlock for team/backers Technical References ZIGChain Modules Documentation

Cosmos SDK - Modules Limitations No explicit allocation percentages, vesting schedules, or unlock timelines for ZIGChain were found in the available documentation. The above reflects the standard Cosmos SDK approach and ZIGChain’s documented modules and mechanisms.

for ZIGChain were found in the available documentation. The above reflects the standard Cosmos SDK approach and ZIGChain’s documented modules and mechanisms. For the most current and detailed tokenomics, consult the official ZIGChain documentation or governance proposals. In summary: ZIGChain’s token economics leverage Cosmos SDK modules for sustainable issuance, decentralized allocation, and robust incentive mechanisms, with security and governance at the core. The architecture supports both network security and ecosystem growth, though specific allocation and vesting details should be confirmed with official sources as they become available.

ZIGCOIN (ZIG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZIGCOIN (ZIG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZIG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZIG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZIG tokeni tokenoomikat, avastage ZIG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZIG Kas olete huvitatud ZIGCOIN (ZIG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZIG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZIG MEXC-ist osta!

ZIGCOIN (ZIG) hinna ajalugu ZIG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZIG hinna ajalugu kohe!

ZIG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZIG võiks suunduda? Meie ZIG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZIG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!