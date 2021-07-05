XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu19,915,692,172,581

Maksimaalne varu21,000,000,000,000

Koguvaru19,915,692,172,581

Ringluse määr0.9483%

Väljaandmise kuupäev2021-07-05 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000592590659826054,2021-11-10

Madalaim hind0.000015996212103553,2025-04-07

Avalik plokiahelBCHA

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...