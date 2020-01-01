Reservoir (DAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Reservoir (DAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Reservoir (DAM) teave Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). Ametlik veebisait: https://www.reservoir.xyz/ Valge raamat: https://docs.reservoir.xyz/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0FedbA9178b70e8b54e2Af08eBffcf28A1e5A43B Ostke DAM kohe!

Reservoir (DAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Reservoir (DAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.62M $ 13.62M $ 13.62M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 199.99M $ 199.99M $ 199.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.10M $ 68.10M $ 68.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2356 $ 0.2356 $ 0.2356 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0642706772888052 $ 0.0642706772888052 $ 0.0642706772888052 Praegune hind: $ 0.0681 $ 0.0681 $ 0.0681 Lisateave Reservoir (DAM) hinna kohta

Reservoir (DAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Reservoir (DAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAM tokeni tokenoomikat, avastage DAM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DAM Kas olete huvitatud Reservoir (DAM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DAM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DAM MEXC-ist osta!

Reservoir (DAM) hinna ajalugu DAM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DAM hinna ajalugu kohe!

DAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAM võiks suunduda? Meie DAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DAM tokeni hinna ennustust kohe!

