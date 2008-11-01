Bitcoin (BTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitcoin (BTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitcoin (BTC) teave Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary. Ametlik veebisait: https://bitcoin.org/ Valge raamat: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Plokiahela Explorer: https://blockchain.info/ Ostke BTC kohe!

Bitcoin (BTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitcoin (BTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.27T $ 2.27T $ 2.27T Koguvaru: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M Ringlev varu: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.39T $ 2.39T $ 2.39T Kõigi aegade kõrgeim: $ 124,467.78 $ 124,467.78 $ 124,467.78 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04864654 $ 0.04864654 $ 0.04864654 Praegune hind: $ 113,907.86 $ 113,907.86 $ 113,907.86 Lisateave Bitcoin (BTC) hinna kohta

Bitcoin (BTC) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas BTC tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Issuance Mechanism Bitcoin's issuance is governed by a process called "mining," where new bitcoins are created as rewards for miners who successfully add new blocks to the blockchain. The total supply is capped at 21 million BTC. The issuance rate is programmed to halve approximately every four years (the "halving" event), reducing the number of new bitcoins created and distributed to miners over time. This mechanism ensures a predictable and decreasing supply schedule, ultimately leading to the cessation of new issuance once the cap is reached. Allocation Mechanism All newly issued bitcoins are allocated exclusively to miners as block rewards. There is no pre-mine, team allocation, or foundation reserve. The distribution is entirely based on the competitive process of mining, which is open to anyone with the necessary computational resources. Allocation Table Allocation Description Allocation Recipient Unlock Type Unlock Granularity Unlock Start Date Unlock End Date Incentive given to miners for successfully adding new block to the bitcoin network. Distribution mechanism of 21 million BTC. Block Rewards linear daily 2040-01-30 2044-01-09 Note: The table above reflects the ongoing linear unlocking of block rewards to miners, with the final issuance expected to complete around 2140, but the sample data shows a specific period for illustration. Usage and Incentive Mechanism Usage: Bitcoin (BTC) serves as a decentralized, censorship-resistant digital currency. It is used for peer-to-peer payments, store of value, and as a settlement asset.

Bitcoin (BTC) serves as a decentralized, censorship-resistant digital currency. It is used for peer-to-peer payments, store of value, and as a settlement asset. Incentive: The primary incentive mechanism is the block reward, which compensates miners for securing the network and processing transactions. As block rewards decrease over time, transaction fees are expected to become the main incentive for miners. Locking Mechanism Bitcoin does not have a protocol-level token locking mechanism for its native issuance. All newly mined bitcoins are immediately liquid and spendable by the miner who receives them. However, Bitcoin's scripting language allows users to create custom locking scripts (e.g., time locks, multi-signature requirements) for individual transactions, but these are not part of the issuance or allocation process. Unlocking Time There is no vesting or delayed unlocking for newly mined bitcoins; they are available to miners as soon as a block is confirmed. The overall unlocking of the total supply is governed by the block reward schedule, which linearly releases new bitcoins to miners until the 21 million cap is reached, projected to occur around the year 2140. Summary Table Mechanism Details Issuance Mining, block rewards, halving every ~4 years, capped at 21 million BTC Allocation 100% to miners via block rewards Usage Peer-to-peer payments, store of value, settlement asset Incentive Block rewards (decreasing over time), transaction fees Locking No protocol-level locking for issuance; custom scripts possible for transactions Unlocking Immediate for miners; total supply unlocks linearly until ~2140 Bitcoin's token economics are designed for transparency, decentralization, and long-term sustainability, with all incentives and allocations governed by open protocol rules and competitive mining.

Bitcoin (BTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitcoin (BTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTC tokeni tokenoomikat, avastage BTC tokeni reaalajas hinda!

