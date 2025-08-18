Rohkem infot XEC

XEC logo

XEC hind(XEC)

1 XEC/USD reaalajas hind:

$0.00002119
$0.00002119$0.00002119
-0.56%1D
USD
XEC (XEC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:57:51 (UTC+8)

XEC (XEC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002087
$ 0.00002087$ 0.00002087
24 h madal
$ 0.00002138
$ 0.00002138$ 0.00002138
24 h kõrge

$ 0.00002087
$ 0.00002087$ 0.00002087

$ 0.00002138
$ 0.00002138$ 0.00002138

$ 0.000592590659826054
$ 0.000592590659826054$ 0.000592590659826054

$ 0.000015996212103553
$ 0.000015996212103553$ 0.000015996212103553

-0.57%

-0.55%

-3.60%

-3.60%

XEC (XEC) reaalajas hind on $ 0.00002119. Viimase 24 tunni jooksul XEC kaubeldud madalaim $ 0.00002087 ja kõrgeim $ 0.00002138 näitab aktiivset turu volatiivsust. XECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000592590659826054 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000015996212103553.

Lüliajalise tootluse osas on XEC muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -0.55% 24 tunni vältel -3.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XEC (XEC) – turuteave

No.138

$ 421.83M
$ 421.83M$ 421.83M

$ 208.30K
$ 208.30K$ 208.30K

$ 444.99M
$ 444.99M$ 444.99M

19.91T
19.91T 19.91T

21,000,000,000,000
21,000,000,000,000 21,000,000,000,000

19,907,089,047,581
19,907,089,047,581 19,907,089,047,581

94.79%

0.01%

2021-07-05 00:00:00

BCHA

XEC praegune turukapitalisatsioon on $ 421.83M $ 208.30K 24 tunnise kauplemismahuga. XEC ringlev varu on 19.91T, mille koguvaru on 19907089047581. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 444.99M.

XEC (XEC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XEC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000001193-0.55%
30 päeva$ -0.00000124-5.53%
60 päeva$ +0.00000262+14.10%
90 päeva$ -0.00000121-5.41%
XEC Hinnamuutus täna

Täna registreeris XEC muutuse $ -0.0000001193 (-0.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XEC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000124 (-5.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XEC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XEC $ +0.00000262 (+14.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XEC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000121 (-5.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XEC (XEC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XEC hinnaajaloo lehte.

Mis on XEC (XEC)

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

XEC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XEC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XEC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XEC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XEC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XEC hinna ennustus (USD)

Kui palju on XEC (XEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XEC (XEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XEC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XEC hinna ennustust kohe!

XEC (XEC) tokenoomika

XEC (XEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XEC (XEC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XEC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XEC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XEC kohalike valuutade suhtes

1 XEC(XEC)/VND
0.55761485
1 XEC(XEC)/AUD
A$0.0000322088
1 XEC(XEC)/GBP
0.0000154687
1 XEC(XEC)/EUR
0.0000180115
1 XEC(XEC)/USD
$0.00002119
1 XEC(XEC)/MYR
RM0.0000892099
1 XEC(XEC)/TRY
0.0008643401
1 XEC(XEC)/JPY
¥0.00311493
1 XEC(XEC)/ARS
ARS$0.0274836419
1 XEC(XEC)/RUB
0.0016890549
1 XEC(XEC)/INR
0.0018543369
1 XEC(XEC)/IDR
Rp0.3417741457
1 XEC(XEC)/KRW
0.0294303672
1 XEC(XEC)/PHP
0.0011982945
1 XEC(XEC)/EGP
￡E.0.0010226294
1 XEC(XEC)/BRL
R$0.000114426
1 XEC(XEC)/CAD
C$0.0000292422
1 XEC(XEC)/BDT
0.0025733136
1 XEC(XEC)/NGN
0.0324999506
1 XEC(XEC)/UAH
0.0008732399
1 XEC(XEC)/VES
Bs0.00286065
1 XEC(XEC)/CLP
$0.02042716
1 XEC(XEC)/PKR
Rs0.0060027032
1 XEC(XEC)/KZT
0.0114724779
1 XEC(XEC)/THB
฿0.0006863441
1 XEC(XEC)/TWD
NT$0.0006363357
1 XEC(XEC)/AED
د.إ0.0000777673
1 XEC(XEC)/CHF
Fr0.000016952
1 XEC(XEC)/HKD
HK$0.0001657058
1 XEC(XEC)/AMD
֏0.0081000894
1 XEC(XEC)/MAD
.د.م0.0001904981
1 XEC(XEC)/MXN
$0.0003998553
1 XEC(XEC)/PLN
0.0000771316
1 XEC(XEC)/RON
лв0.0000915408
1 XEC(XEC)/SEK
kr0.0002023645
1 XEC(XEC)/BGN
лв0.0000353873
1 XEC(XEC)/HUF
Ft0.007153744
1 XEC(XEC)/CZK
0.000442871
1 XEC(XEC)/KWD
د.ك0.00000646295
1 XEC(XEC)/ILS
0.0000714103
1 XEC(XEC)/NOK
kr0.0002159261
1 XEC(XEC)/NZD
$0.0000355992

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XEC kohta

Kui palju on XEC (XEC) tänapäeval väärt?
Reaalajas XEC hind USD on 0.00002119 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XEC/USD hind?
Praegune hind XEC/USD on $ 0.00002119. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XEC turukapitalisatsioon?
XEC turukapitalisatsioon on $ 421.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XEC ringlev varu?
XEC ringlev varu on 19.91T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XEC (ATH) hind?
XEC saavutab ATH hinna summas 0.000592590659826054 USD.
Mis oli kõigi aegade XEC madalaim (ATL) hind?
XEC nägi ATL hinda summas 0.000015996212103553 USD.
Milline on XEC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XEC kauplemismaht on $ 208.30K USD.
Kas XEC sel aastal kõrgemale ka suundub?
XEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XEC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:57:51 (UTC+8)

XEC (XEC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

