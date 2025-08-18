XEC (XEC) reaalajas hind on $ 0.00002119. Viimase 24 tunni jooksul XEC kaubeldud madalaim $ 0.00002087 ja kõrgeim $ 0.00002138 näitab aktiivset turu volatiivsust. XECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000592590659826054 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000015996212103553.
Lüliajalise tootluse osas on XEC muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -0.55% 24 tunni vältel -3.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XEC (XEC) – turuteave
No.138
$ 421.83M
$ 421.83M$ 421.83M
$ 208.30K
$ 208.30K$ 208.30K
$ 444.99M
$ 444.99M$ 444.99M
19.91T
19.91T 19.91T
21,000,000,000,000
21,000,000,000,000 21,000,000,000,000
19,907,089,047,581
19,907,089,047,581 19,907,089,047,581
94.79%
0.01%
2021-07-05 00:00:00
BCHA
XEC praegune turukapitalisatsioon on $ 421.83M$ 208.30K 24 tunnise kauplemismahuga. XEC ringlev varu on 19.91T, mille koguvaru on 19907089047581. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 444.99M.
XEC (XEC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XEC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000001193
-0.55%
30 päeva
$ -0.00000124
-5.53%
60 päeva
$ +0.00000262
+14.10%
90 päeva
$ -0.00000121
-5.41%
XEC Hinnamuutus täna
Täna registreeris XEC muutuse $ -0.0000001193 (-0.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XEC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000124 (-5.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XEC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XEC $ +0.00000262 (+14.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XEC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000121 (-5.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XEC (XEC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.
XEC hinna ennustus (USD)
Kui palju on XEC (XEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XEC (XEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XEC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XEC (XEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XEC (XEC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XEC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XEC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
