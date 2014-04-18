Monero (XMR) tokenoomika

Monero (XMR) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Monero (XMR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Monero (XMR) teave

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Ametlik veebisait:
https://www.getmonero.org/
Valge raamat:
https://github.com/monero-project/research-lab/blob/master/whitepaper/whitepaper.pdf
Plokiahela Explorer:
http://moneroblocks.info/

Monero (XMR) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Monero (XMR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 4.92B
$ 4.92B
Koguvaru:
$ 18.45M
$ 18.45M
Ringlev varu:
$ 18.45M
$ 18.45M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 4.92B
$ 4.92B
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 518.22
$ 518.22
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847
Praegune hind:
$ 266.76
$ 266.76

Monero (XMR) põhjalik tokeni struktuur

Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas XMR tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.

Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency designed to provide secure, untraceable, and decentralized value transfer. Its token economics are shaped by its unique issuance, allocation, usage, and incentive mechanisms, as well as its approach to locking and unlocking. Below is a comprehensive breakdown:

Issuance Mechanism

MechanismDetails
ConsensusProof-of-Work (PoW) using the RandomX algorithm (ASIC-resistant, CPU-friendly)
Block RewardsMiners receive block rewards and transaction fees for producing blocks
Emission Schedule- Initial emission: Decreasing block rewards over time
- Tail emission: After June 2022, a perpetual block reward of 0.6 XMR per block (every ~2 minutes) ensures ongoing miner incentives and network security. This results in a low, predictable inflation rate (annual expansion <0.87%).
Supply CapNo hard cap; perpetual tail emission ensures continuous supply but at a diminishing rate

Allocation Mechanism

MechanismDetails
Initial AllocationNo pre-mine, no ICO, no founder or team allocation. All XMR is distributed via mining.
Ongoing AllocationAll new XMR is distributed to miners as block rewards and transaction fees.
Community FundingMonero is 100% community-sponsored. Donations are accepted for development and operations. No central treasury or foundation controls token allocation.

Usage and Incentive Mechanism

MechanismDetails
Medium of ExchangeXMR is used for peer-to-peer payments, goods, and services, with privacy by default.
Transaction FeesXMR is used to pay network transaction fees (gas), which are dynamic based on network congestion and transaction size.
Miner IncentivesMiners are incentivized through block rewards and transaction fees.
No StakingMonero does not support staking or liquidity provision mechanisms.
No GovernanceXMR holders do not have voting rights, profit-sharing, or claims on project capital.

Locking Mechanism

MechanismDetails
Transaction LockMonero supports optional transaction-level locking. Senders can specify a lock time, preventing recipients from spending received XMR until the lock expires.
Network-wide LockNo protocol-level staking, vesting, or network-enforced token locks.

Unlocking Time

MechanismDetails
Transaction UnlockIf a transaction is locked, the recipient must wait until the specified block height or time before spending the XMR. The unlock time is visible in the wallet and can be checked using wallet commands.
No VestingThere are no scheduled unlocks, vesting periods, or token release schedules for XMR.

Summary Table

AspectMechanism/Details
IssuancePoW mining, perpetual tail emission (0.6 XMR/block), no hard cap
Allocation100% mined, no pre-mine/ICO, community donations for development
Usage/IncentivesPayments, transaction fees, miner rewards, no staking/governance
LockingOptional transaction-level lock, no protocol-level staking/vesting
UnlockingTransaction-based unlock time, no vesting or scheduled unlocks

Additional Notes

  • Privacy Features: Monero uses ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility.
  • Decentralization: The project frequently updates its PoW algorithm to resist ASIC centralization.
  • Transparency: Due to privacy features, on-chain data about address balances and token concentration is intentionally unavailable.

Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and ongoing network security, with a simple and transparent incentive structure focused on mining and usage as a digital currency. There are no complex vesting, staking, or governance mechanisms, and all XMR in circulation is the result of mining and community-driven development.

Monero (XMR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Monero (XMR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate XMR tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

XMR tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate XMR tokeni tokenoomikat, avastage XMR tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.