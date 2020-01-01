Prosper (PROS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Prosper (PROS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Prosper (PROS) teave Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency. Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin's underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem Ametlik veebisait: https://prosper-fi.com Valge raamat: https://docs.prosper-fi.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x915424Ac489433130d92B04096F3b96c82e92a9D

Prosper (PROS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Prosper (PROS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 51.39M $ 51.39M $ 51.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.48M $ 22.48M $ 22.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.6407 $ 1.6407 $ 1.6407 Kõigi aegade madalaim: $ 0.025453314164864925 $ 0.025453314164864925 $ 0.025453314164864925 Praegune hind: $ 0.22478 $ 0.22478 $ 0.22478

Prosper (PROS) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas PROS tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview Prosper is a decentralized protocol that tokenizes Bitcoin hashrate, allowing users to gain exposure to Bitcoin mining rewards through its native token, PROS. The protocol is designed to be community-driven, with a focus on transparency, decentralization, and long-term sustainability. Issuance Mechanism Hashrate-Backed Issuance: The PROS token supply is directly backed by Bitcoin mining hashrate. The Prosper foundation acquires and manages mining hardware, and the hashrate-per-token ratio is determined by the foundation as the protocol progresses toward full launch.

The PROS token supply is directly backed by Bitcoin mining hashrate. The Prosper foundation acquires and manages mining hardware, and the hashrate-per-token ratio is determined by the foundation as the protocol progresses toward full launch. No Explicit Inflation Schedule Disclosed: There is no detailed public information on a fixed inflation rate or a pre-set emission curve. The supply is tied to the amount of hashrate managed by the foundation. Allocation Mechanism While specific allocation percentages and categories (such as team, investors, community, etc.) are not explicitly detailed in the available sources, Prosper emphasizes: Community-Driven Distribution: The protocol aims for a decentralized and transparent allocation, with community members playing a significant role in governance and future protocol decisions.

The protocol aims for a decentralized and transparent allocation, with community members playing a significant role in governance and future protocol decisions. Foundation Ownership: The Prosper foundation ensures that the token supply is always backed by corresponding mining hardware and live hashrate. Usage and Incentive Mechanism Governance: PROS holders can participate in protocol governance, voting on key decisions and ecosystem development.

PROS holders can participate in protocol governance, voting on key decisions and ecosystem development. Rewards: Token holders indirectly earn Bitcoin mining rewards, as the protocol distributes mining proceeds to the community.

Token holders indirectly earn Bitcoin mining rewards, as the protocol distributes mining proceeds to the community. Ecosystem Participation: Developers and builders can utilize PROS tokens to create new use cases and contribute to the protocol’s growth.

Developers and builders can utilize PROS tokens to create new use cases and contribute to the protocol’s growth. Composability: The tokens are designed to be composable, enabling integration with other DeFi protocols and applications. Locking Mechanism No Explicit Locking/Vesting Details: There is no detailed public information on token locking, vesting schedules, or specific unlock events for PROS tokens. The protocol’s focus is on ensuring that tokens in circulation are always backed by live hashrate, rather than on traditional vesting or lockup mechanisms. Unlocking Time Not Publicly Disclosed: There is no explicit schedule or timeline for token unlocks or vesting events. The protocol’s design centers on the dynamic relationship between token supply and managed hashrate, rather than on a fixed unlock calendar. Summary Table Mechanism Details Issuance Backed by Bitcoin mining hashrate; managed by Prosper foundation Allocation Community-driven, foundation ensures hashrate backing; no detailed public breakdown Usage/Incentives Governance, mining rewards, ecosystem participation, composability Locking No explicit locking/vesting schedule disclosed Unlocking No public unlock schedule; supply tied to hashrate management Additional Notes Prosper is actively upgrading its token contract, with details available on its official website and documentation.

The protocol’s unique approach centers on bridging Bitcoin mining and DeFi, with a strong emphasis on community ownership and governance. For the most up-to-date and detailed information, refer to the official Prosper documentation and news updates: Prosper Documentation

Prosper News

Token Upgrade Guide Limitations:

Due to the lack of explicit public disclosures on allocation percentages, vesting, and unlock schedules, this summary is based on the most current and available protocol documentation and official communications as of July 2025. For investment or participation decisions, always consult the latest official sources.

