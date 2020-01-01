ONYXCOIN (XCN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ONYXCOIN (XCN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ONYXCOIN (XCN) teave Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN. Ametlik veebisait: https://onyx.org Valge raamat: https://onyx.org/Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xA2cd3D43c775978A96BdBf12d733D5A1ED94fb18 Ostke XCN kohe!

ONYXCOIN (XCN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ONYXCOIN (XCN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 429.45M Koguvaru: $ 48.40B Ringlev varu: $ 34.77B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 597.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.79999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000703834566724479 Praegune hind: $ 0.0123525

ONYXCOIN (XCN) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas XCN tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. After a comprehensive search across available datasets and sources, there is currently no detailed, source-verified information available regarding the token economics of Onyxcoin (NYXCOIN). Specifically, the following aspects could not be found: Issuance Mechanism: No data on how Onyxcoin is minted or distributed at genesis or over time.

No data on how Onyxcoin is minted or distributed at genesis or over time. Allocation Mechanism: No official breakdown of token allocations to team, investors, community, ecosystem, or other categories.

No official breakdown of token allocations to team, investors, community, ecosystem, or other categories. Usage and Incentive Mechanism: No published details on how the token is intended to be used within the ecosystem, nor on incentive structures for holders or participants.

No published details on how the token is intended to be used within the ecosystem, nor on incentive structures for holders or participants. Locking Mechanism: No information on whether tokens are subject to vesting, lockups, or other restrictions.

No information on whether tokens are subject to vesting, lockups, or other restrictions. Unlocking Time: No unlock schedule or vesting timeline is available. Table: Onyxcoin Token Economics Overview Aspect Information Available? Details/Notes Issuance Mechanism ❌ No data found Allocation Mechanism ❌ No data found Usage/Incentive ❌ No data found Locking Mechanism ❌ No data found Unlocking Time ❌ No data found Analysis & Implications Transparency: The absence of public, verifiable information on Onyxcoin’s token economics is a significant gap. For investors, users, and ecosystem participants, understanding these mechanisms is critical for assessing the project’s sustainability, fairness, and long-term value proposition.

The absence of public, verifiable information on Onyxcoin’s token economics is a significant gap. For investors, users, and ecosystem participants, understanding these mechanisms is critical for assessing the project’s sustainability, fairness, and long-term value proposition. Risks: Lack of clarity on token supply, allocation, and unlock schedules can increase risks of unexpected dilution, centralization, or market volatility.

Lack of clarity on token supply, allocation, and unlock schedules can increase risks of unexpected dilution, centralization, or market volatility. Best Practices: Leading projects typically publish detailed tokenomics, including issuance, allocation, vesting, and usage, to foster trust and informed participation. Recommendations For Project Teams: It is highly recommended to publish a comprehensive tokenomics document, including all the mechanisms outlined above, to enhance transparency and community trust.

It is highly recommended to publish a comprehensive tokenomics document, including all the mechanisms outlined above, to enhance transparency and community trust. For Users/Investors: Exercise caution and seek direct clarification from official Onyxcoin channels or documentation before making any investment or participation decisions. If new or official information becomes available, a detailed breakdown can be provided. For now, the lack of data precludes a more in-depth or nuanced analysis.

ONYXCOIN (XCN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ONYXCOIN (XCN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XCN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XCN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XCN tokeni tokenoomikat, avastage XCN tokeni reaalajas hinda!

