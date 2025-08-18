Wootrade Network (WOO) reaalajas hind on $ 0.08072. Viimase 24 tunni jooksul WOO kaubeldud madalaim $ 0.07872 ja kõrgeim $ 0.08302 näitab aktiivset turu volatiivsust. WOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.480697056195773 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on WOO muutunud -0.93% viimase tunni jooksul, -1.96% 24 tunni vältel -1.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wootrade Network (WOO) – turuteave
Wootrade Network praegune turukapitalisatsioon on $ 153.95M$ 497.14K 24 tunnise kauplemismahuga. WOO ringlev varu on 1.91B, mille koguvaru on 2207242896.037396. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Wootrade Network (WOO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wootrade Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0016137
-1.96%
30 päeva
$ -0.00669
-7.66%
60 päeva
$ +0.01695
+26.57%
90 päeva
$ -0.0031
-3.70%
Wootrade Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris WOO muutuse $ -0.0016137 (-1.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wootrade Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00669 (-7.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wootrade Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WOO $ +0.01695 (+26.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wootrade Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0031 (-3.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wootrade Network (WOO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.
Wootrade Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wootrade Network (WOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wootrade Network (WOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wootrade Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wootrade Network (WOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
