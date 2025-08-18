Rohkem infot WOO

Wootrade Network hind(WOO)

$0.08072
-1.96%1D
Wootrade Network (WOO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:18:18 (UTC+8)

Wootrade Network (WOO) hinna teave (USD)

$ 0.07872
24 h madal
$ 0.08302
24 h kõrge

$ 0.07872
$ 0.08302
$ 2.480697056195773
$ 0
-0.93%

-1.96%

-1.26%

-1.26%

Wootrade Network (WOO) reaalajas hind on $ 0.08072. Viimase 24 tunni jooksul WOO kaubeldud madalaim $ 0.07872 ja kõrgeim $ 0.08302 näitab aktiivset turu volatiivsust. WOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.480697056195773 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WOO muutunud -0.93% viimase tunni jooksul, -1.96% 24 tunni vältel -1.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wootrade Network (WOO) – turuteave

No.279

$ 153.95M
$ 497.14K
$ 178.17M
1.91B
2,207,242,896.037396
2020-10-29 00:00:00

$ 0.02
ETH

Wootrade Network praegune turukapitalisatsioon on $ 153.95M $ 497.14K 24 tunnise kauplemismahuga. WOO ringlev varu on 1.91B, mille koguvaru on 2207242896.037396. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Wootrade Network (WOO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Wootrade Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0016137-1.96%
30 päeva$ -0.00669-7.66%
60 päeva$ +0.01695+26.57%
90 päeva$ -0.0031-3.70%
Wootrade Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris WOO muutuse $ -0.0016137 (-1.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Wootrade Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00669 (-7.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Wootrade Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WOO $ +0.01695 (+26.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Wootrade Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0031 (-3.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Wootrade Network (WOO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Wootrade Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wootrade Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WOO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wootrade Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wootrade Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wootrade Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wootrade Network (WOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wootrade Network (WOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wootrade Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wootrade Network hinna ennustust kohe!

Wootrade Network (WOO) tokenoomika

Wootrade Network (WOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wootrade Network (WOO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wootrade Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wootrade Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WOO kohalike valuutade suhtes

1 Wootrade Network(WOO)/VND
2,124.1468
1 Wootrade Network(WOO)/AUD
A$0.1226944
1 Wootrade Network(WOO)/GBP
0.0589256
1 Wootrade Network(WOO)/EUR
0.068612
1 Wootrade Network(WOO)/USD
$0.08072
1 Wootrade Network(WOO)/MYR
RM0.3398312
1 Wootrade Network(WOO)/TRY
3.2925688
1 Wootrade Network(WOO)/JPY
¥11.86584
1 Wootrade Network(WOO)/ARS
ARS$104.6946472
1 Wootrade Network(WOO)/RUB
6.4390344
1 Wootrade Network(WOO)/INR
7.0638072
1 Wootrade Network(WOO)/IDR
Rp1,301.9353016
1 Wootrade Network(WOO)/KRW
112.1103936
1 Wootrade Network(WOO)/PHP
4.564716
1 Wootrade Network(WOO)/EGP
￡E.3.8979688
1 Wootrade Network(WOO)/BRL
R$0.435888
1 Wootrade Network(WOO)/CAD
C$0.1113936
1 Wootrade Network(WOO)/BDT
9.8026368
1 Wootrade Network(WOO)/NGN
123.8034928
1 Wootrade Network(WOO)/UAH
3.3264712
1 Wootrade Network(WOO)/VES
Bs10.8972
1 Wootrade Network(WOO)/CLP
$77.81408
1 Wootrade Network(WOO)/PKR
Rs22.8663616
1 Wootrade Network(WOO)/KZT
43.7026152
1 Wootrade Network(WOO)/THB
฿2.6161352
1 Wootrade Network(WOO)/TWD
NT$2.4240216
1 Wootrade Network(WOO)/AED
د.إ0.2962424
1 Wootrade Network(WOO)/CHF
Fr0.064576
1 Wootrade Network(WOO)/HKD
HK$0.6312304
1 Wootrade Network(WOO)/AMD
֏30.8560272
1 Wootrade Network(WOO)/MAD
.د.م0.7256728
1 Wootrade Network(WOO)/MXN
$1.5118856
1 Wootrade Network(WOO)/PLN
0.2938208
1 Wootrade Network(WOO)/RON
лв0.3487104
1 Wootrade Network(WOO)/SEK
kr0.7700688
1 Wootrade Network(WOO)/BGN
лв0.1348024
1 Wootrade Network(WOO)/HUF
Ft27.279324
1 Wootrade Network(WOO)/CZK
1.6902768
1 Wootrade Network(WOO)/KWD
د.ك0.0246196
1 Wootrade Network(WOO)/ILS
0.2720264
1 Wootrade Network(WOO)/NOK
kr0.8209224
1 Wootrade Network(WOO)/NZD
$0.1356096

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wootrade Network kohta

Kui palju on Wootrade Network (WOO) tänapäeval väärt?
Reaalajas WOO hind USD on 0.08072 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WOO/USD hind?
Praegune hind WOO/USD on $ 0.08072. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wootrade Network turukapitalisatsioon?
WOO turukapitalisatsioon on $ 153.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WOO ringlev varu?
WOO ringlev varu on 1.91B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOO (ATH) hind?
WOO saavutab ATH hinna summas 2.480697056195773 USD.
Mis oli kõigi aegade WOO madalaim (ATL) hind?
WOO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WOO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WOO kauplemismaht on $ 497.14K USD.
Kas WOO sel aastal kõrgemale ka suundub?
WOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:18:18 (UTC+8)

Wootrade Network (WOO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 WOO = 0.08072 USD

